Бизнес

23 минуты назад

«Ростелеком» предоставил Сеченовскому университету систему контроля над сдачей онлайн-экзаменов

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«Ростелеком» предоставил Сеченовскому университету систему контроля над сдачей онлайн-экзаменов

«Ростелеком» предоставил Сеченовскому университету систему прокторинга (контроля за ходом дистанционной сдачи экзаменов). Решение автоматически наблюдает за действиями студента, отслеживает экран его компьютера, выявляет любые нарушения.

Для предотвращения в дальнейшем спорных ситуаций используются веб-камеры, ведущие видеозапись экзамена. Проктор[1] на основе данных системы контроля проверяет поведение студентов.

Денис Лысов, вице-президент ПАО «Ростелеком» – директор МРФ «Центр»:

«Открытый конкурс Сеченовского университета на организацию системы прокторинга выиграли мы – “Ростелеком”. Это решение позволяет избежать не только нарушений со стороны студентов, но и обязывает преподавателей быть объективными в оценках. По сути, мы сегодня приблизились к тому, что “за кадром”, онлайн, удается не только избежать шпаргалок, подсказок и, соответственно, условных данных о знаниях экзаменуемого, но и реально эти знания оценивать, получая объективный результат. Что касается технологии обеспечения данного сервиса, то здесь требуются минимальные затраты: стабильность интернета (любого провайдера), компьютер с камерой и микрофоном».

Максим Холопов, директор Центра информационных технологий ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России:

«С развитием современных технологий все больше цифровых сервисов эффективно используются в образовательных учреждениях. Мы применяем систему прокторинга на базе платформы “Экзамус” на онлайн-экзаменах для российских и иностранных студентов, которые могут находиться в разных уголках планеты. Решение позволяет качественно заменить очную проверку знаний, при этом сохранить прозрачность самого процесса тестирования. Исходя из нашего опыта, отмечаем низкое число нарушений на дистанционных экзаменах. Наличие удаленного контроля хорошо дисциплинирует испытуемых, а домашняя обстановка помогает сконцентрироваться на успешном выполнении заданий».

Система прокторинга предполагает настройку различных сценариев контроля за ходом дистанционной сдачи экзаменов. Наблюдение может вестись за одним человеком или группой испытуемых. Решение записывает аудио-, видеопоток и экран рабочего стола. Информация из всех источников объединяется в единую комбинированную запись. Система отмечает возможные нарушения, которые доступны к просмотру в хронологическом порядке.



[1] Проктор — администратор, который наблюдает за процессом сдачи экзамена.



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