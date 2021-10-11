Общество
38 минут назад
От аномальной летней жары в Липецкой области похудели свиньи
316
Этим объясняют снижение производства скота на убой.
На прошлой неделе в публикации «В магазинах, кафе и ресторанах липчане оставили в январе-августе 200 миллиардов рублей» GOROD48 сообщил о данных социально-экономического развития Липецкой области за январь-август этого года. Некоторые цифры вызвали удивление, в частности, значительное падение производства свинины и сахара по сравнению с 2020 годом, а также снижение выпуска ряда лекарственных средств и материалов.
Мы попросили прокомментировать ситуацию областное управление экономического развития. И вот что нам сообщили.
«Производство свинины во всех регионах в Центральном федеральном округе, где расположены основные регионы-производители, отстает от показателей прошлого года. На ситуацию повлияла аномальная жара, из-за которой свиньи потеряли 20-30% веса. В конце июня температура поднималась до 33-38 градусов. А жаркое лето всегда приводит к повышению спроса на мясо и снижению веса свиней: в жаркую погоду животные хуже едят и меньше набирают вес. Учитывая, что самообеспеченность области мясом ежегодно превышает объемы потребления более чем в 3 раза, маслом растительным – в 26 раз, сахаром – в 14 раз, зерном – в 2,3 раза, молоком и молокопродуктами на 6%, наша область по-прежнему обеспечивает в полном объеме продуктами питания не только своих жителей, но и поставляет продукцию в другие регионы. В связи с этим, незначительное снижение объемов производства, связанное с погодными условиями лета 2021 года, никак не отразится на жителях нашей области».
Чиновники прокомментировали и иные данные, характеризующие развитие экономики региона с начала года.
«Индекс промышленного производства в январе-августе 2021 года составил 102,3% к уровню прошлого года. Ключевые промышленные отрасли региона показывают устойчивый рост: производство электрооборудования (120%), готовых металлических изделий (112,8%), бумаги и бумажных изделий (107,8%), машин и оборудования (147,3), обеспечение электроэнергией и газом (105,3%). Одновременно на фоне роста общемировых и российских цен на металлургическую продукцию и продовольственные товары индекс металлургического производства составил 102%, производство пищевых продуктов – 95% (в т.ч. август 2021 года к августу 2020 года – 122,1%). Рост объема отгруженной продукции собственного производства за восемь месяцев 2021 года составил в данных отраслях 136,3% и 118,2% соответственно.
Иная ситуация – в производстве медицинских инструментов и оборудования, включая изготовление шприцов (47,9% к уровню прошлого года). Однако сокращение производства не привело к снижению объему отгруженных товаров в данных отраслях. Темп роста отгруженных товаров в производстве мединструментов и оборудования составил 108,3% к январю-августу 2020 года. Производство противоопухолевых и иммуномодулирующих средств составило 57,7%, лекарств для лечения сахарного диабета – 19,9% к январю-августу 2020 года. Одновременно производство препаратов для лечения нервной системы составило 114,7% от уровня прошлого год, сердечно-сосудистой системы – 149,8%, для лечения органов дыхательной системы – 200%. Это свидетельствует о переориентации фармацевтической промышленности под потребности медицины в текущий период. Общий объем отгруженных товаров производителей лекарственных средств составил 132,3% к 8 месяцам 2020 года».
В областном управлении экономического развития сообщили, что по объему розничного товарооборота на душу населения Липецкая область занимает 4 место среди 18 регионов ЦФО и 20 место в РФ. В январе-августе продано товаров на 195 млрд рублей – на 5,8% больше, чем в аналогичный период 2020 года.
«Следует иметь ввиду, что этот рост потребительской активности указан без влияния роста цен. Это означает, что население Липецкой области стало больше покупать товаров на потребительском рынке области: в торговых центрах, гипермаркетах, магазинах «у дома», на рынках и ярмарках. На улучшение ситуации, по мнению аналитиков, повлиял так называемый отложенный спрос – потребители отказывались от каких-то товаров во время пика пандемии в 2020 году, а сейчас вернулись к привычным покупкам. В регионе наблюдается рост продаж в непродовольственном секторе на 14,5% к уровню прошлого года. Липчане стали больше покупать, например, бытовых электроприборов. Так, стиральных машин приобретено в 1,4 раза больше аналогичного периода прошлого года, холодильников – в 1,2 раза; компьютеров – на 14%, мобильных телефонов – на 23%, автомобильных деталей – на 29%. Это свидетельствует о том, что население настроено оптимистично и готово позволить себе покупки товаров длительного пользования».
Мы попросили прокомментировать ситуацию областное управление экономического развития. И вот что нам сообщили.
«Производство свинины во всех регионах в Центральном федеральном округе, где расположены основные регионы-производители, отстает от показателей прошлого года. На ситуацию повлияла аномальная жара, из-за которой свиньи потеряли 20-30% веса. В конце июня температура поднималась до 33-38 градусов. А жаркое лето всегда приводит к повышению спроса на мясо и снижению веса свиней: в жаркую погоду животные хуже едят и меньше набирают вес. Учитывая, что самообеспеченность области мясом ежегодно превышает объемы потребления более чем в 3 раза, маслом растительным – в 26 раз, сахаром – в 14 раз, зерном – в 2,3 раза, молоком и молокопродуктами на 6%, наша область по-прежнему обеспечивает в полном объеме продуктами питания не только своих жителей, но и поставляет продукцию в другие регионы. В связи с этим, незначительное снижение объемов производства, связанное с погодными условиями лета 2021 года, никак не отразится на жителях нашей области».
Чиновники прокомментировали и иные данные, характеризующие развитие экономики региона с начала года.
«Индекс промышленного производства в январе-августе 2021 года составил 102,3% к уровню прошлого года. Ключевые промышленные отрасли региона показывают устойчивый рост: производство электрооборудования (120%), готовых металлических изделий (112,8%), бумаги и бумажных изделий (107,8%), машин и оборудования (147,3), обеспечение электроэнергией и газом (105,3%). Одновременно на фоне роста общемировых и российских цен на металлургическую продукцию и продовольственные товары индекс металлургического производства составил 102%, производство пищевых продуктов – 95% (в т.ч. август 2021 года к августу 2020 года – 122,1%). Рост объема отгруженной продукции собственного производства за восемь месяцев 2021 года составил в данных отраслях 136,3% и 118,2% соответственно.
Иная ситуация – в производстве медицинских инструментов и оборудования, включая изготовление шприцов (47,9% к уровню прошлого года). Однако сокращение производства не привело к снижению объему отгруженных товаров в данных отраслях. Темп роста отгруженных товаров в производстве мединструментов и оборудования составил 108,3% к январю-августу 2020 года. Производство противоопухолевых и иммуномодулирующих средств составило 57,7%, лекарств для лечения сахарного диабета – 19,9% к январю-августу 2020 года. Одновременно производство препаратов для лечения нервной системы составило 114,7% от уровня прошлого год, сердечно-сосудистой системы – 149,8%, для лечения органов дыхательной системы – 200%. Это свидетельствует о переориентации фармацевтической промышленности под потребности медицины в текущий период. Общий объем отгруженных товаров производителей лекарственных средств составил 132,3% к 8 месяцам 2020 года».
В областном управлении экономического развития сообщили, что по объему розничного товарооборота на душу населения Липецкая область занимает 4 место среди 18 регионов ЦФО и 20 место в РФ. В январе-августе продано товаров на 195 млрд рублей – на 5,8% больше, чем в аналогичный период 2020 года.
«Следует иметь ввиду, что этот рост потребительской активности указан без влияния роста цен. Это означает, что население Липецкой области стало больше покупать товаров на потребительском рынке области: в торговых центрах, гипермаркетах, магазинах «у дома», на рынках и ярмарках. На улучшение ситуации, по мнению аналитиков, повлиял так называемый отложенный спрос – потребители отказывались от каких-то товаров во время пика пандемии в 2020 году, а сейчас вернулись к привычным покупкам. В регионе наблюдается рост продаж в непродовольственном секторе на 14,5% к уровню прошлого года. Липчане стали больше покупать, например, бытовых электроприборов. Так, стиральных машин приобретено в 1,4 раза больше аналогичного периода прошлого года, холодильников – в 1,2 раза; компьютеров – на 14%, мобильных телефонов – на 23%, автомобильных деталей – на 29%. Это свидетельствует о том, что население настроено оптимистично и готово позволить себе покупки товаров длительного пользования».
316