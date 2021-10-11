Общество
сегодня, 11:15
Испорченную остановку на улице Советской начнут отмывать уже сегодня
1 498
Хулиганы разрисовали ее маркерами ночью 10 октября.
Остановку на улице Советской, которую разрисовали вандалы 10 октября, планируют привести в порядок сотрудники муниципального управления благоустройства, сообщат пресс-служба администрации Липецка.
- К работе сотрудники управления приступят в ближайшие часы. Стоит отметить, что надписи, сделанные перманентными маркерами сложно отмываются. Кроме того, в ведомстве уже готовят заявление в полицию, - рассказали в пресс-службе мэрии.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области в свою очередь сообщили, что по факту публикаций в СМИ назначена проверка.
- Наши сотрудники проверят информацию, также будет установлен размер ущерба. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в полиции.
Напомним, что ночью 10 октября трое неизвестных разрисовали маркерами павильон на остановке «Стадион Металлург». Действия вандалов записала камера наблюдения.
- К работе сотрудники управления приступят в ближайшие часы. Стоит отметить, что надписи, сделанные перманентными маркерами сложно отмываются. Кроме того, в ведомстве уже готовят заявление в полицию, - рассказали в пресс-службе мэрии.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области в свою очередь сообщили, что по факту публикаций в СМИ назначена проверка.
- Наши сотрудники проверят информацию, также будет установлен размер ущерба. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в полиции.
Напомним, что ночью 10 октября трое неизвестных разрисовали маркерами павильон на остановке «Стадион Металлург». Действия вандалов записала камера наблюдения.
1 498
Аноним