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сегодня, 11:15

Испорченную остановку на улице Советской начнут отмывать уже сегодня

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#остановка #хулиганство
Испорченную остановку на улице Советской начнут отмывать уже сегодня

Хулиганы разрисовали ее маркерами ночью 10 октября.

Остановку на улице Советской, которую разрисовали вандалы 10 октября, планируют привести в порядок сотрудники муниципального управления благоустройства, сообщат пресс-служба администрации Липецка.

- К работе сотрудники управления приступят в ближайшие часы. Стоит отметить, что надписи, сделанные перманентными маркерами сложно отмываются. Кроме того, в ведомстве уже готовят заявление в полицию, - рассказали в пресс-службе мэрии.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области в свою очередь сообщили, что по факту публикаций в СМИ назначена проверка.

- Наши сотрудники проверят информацию, также будет установлен размер ущерба. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в полиции.

Напомним, что ночью 10 октября трое неизвестных разрисовали маркерами павильон на остановке «Стадион Металлург». Действия вандалов записала камера наблюдения.
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#остановка #хулиганство

Комментарии (1)

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Аноним

16 минут назад
* , вандалы, может это наше будущее?
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