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В подозрительном дорожном тендере будут разбираться липецкие следователи

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#ФАС #проверка #тендер #ремонт дорог
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В подозрительном дорожном тендере будут разбираться липецкие следователи

Федеральная антимонопольная служба России передала материалы своей проверки в СУ СК РФ по Липецкой области.

Антиконкурентное соглашение Управления дорог и транспорта Липецкой области, ОКУ «Липецкавтодор» и ООО Транспортная компания «Руслан-1» было выявлено в тендере на третью очередь ремонта региональных дорог в 2020 году, сообщили GOROD48 в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы России. Нарушение закона нашли во время проверки электронного аукциона.

Этот аукцион был объявлен в феврале 2020 года. Начальная цена контракта была установлена в 304 676 755 рублей. Победитель аукциона должен был отремонтировать дороги Черкассы - Ериловка – Голиково и Черкассы – Опытная станция- примыкание к М-4 «Дон» в Елецком районе, а также дороги Вязово – Культура — Волчье в Добровском районе. На ремонт третьей очереди был отведен срок до 31 августа 2020 года. До второго этапа торгов дошли всего три компании. Но якобы только одна — транспортная компания «Руслан-1» - прислала пакет документ, который соответствует требованиям заказчика. Сумма контракта составила 294 877 237 рублей.

Позже проверка ФАС России установит, что организаторы торгов намеренно отклоняли заявки добросовестных участников. ФАС России признала Управление дорог и транспорта Липецкой области, ОКУ «Липецкавтодор» и ООО Транспортная компания «Руслан-1» нарушившими Закон о защите конкуренции.

- Нарушителям грозит административная ответственность в соответствии со статьей 14.32 КоАП. Решение по делу направлено антимонопольной службой в Следственное управление Следственного Комитета России по Липецкой области, - сообщили в ФАС России.

В пресс-службе СУ СК по Липецкой области не смогли оперативно ответить на вопрос о том, проводят ли уже следователи проверку по сообщению из ФАС России.

Добавим, что по ст. 14.32 КоАП нарушившие антимонопольное законодательство наказываются солидными штрафами. Так, взыскание для юридического лица может составлять до 5 млн рублей.

Заметим, что в 2019-2020 годах «Руслан-1» уже попадал в поле зрения антимонопольщиков по делу о картельном сговоре на серии торгов по ремонту автомобильных дорог в Московской области. 

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#ФАС #проверка #тендер #ремонт дорог
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Комментарии (4)

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Вася

11 минут назад
Сбер и Руслан-1 близнецы братья.
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Юрий

21 минуту назад
Штраф? И все?
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Владимир

47 минут назад
А убирал неугодных и тянул Руслан 1 разве не конкретный коррупционер или группа коррупционеров. И начальник управления дорог не в теме? Ну тогда за все это заплатит налогоплательщик, так как все эти управления сидят на будете. Уже совсем не смешно. Народ устал от Армянстроя
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Вот так

56 минут назад
Штраф 5 лямов!? Да там один откат составлял не менее 30 лямов!
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