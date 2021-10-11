Пьяный сержант устроил смертельное ДТП на угнанной машине

Уголовное дело в отношении контрактника рассматривал военный суд.

Тамбовский гарнизонный военный суд вынес приговор 22-летнему жителю села Борки Тербунского района Алексею Мордвинову. Мужчина признан виновным в том, что 13 августа 2019 года около 21 часа, управляя автомобилем ВАЗ-21061, на автомобильной дороге Казинка-село Солдатское Тербунского района, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с двигавшимся по ней ВАЗ-21104. В результате ДТП пострадали люди. Женщина, ехавшая в автомобиле ВАЗ-21104, получила травмы, причинившие тяжкий вред здоровью. Пассажир Алексея Мордивинова от полученных травм скончался.



- Судебно-медицинская экспертиза выявила наличие алкоголя в крови подсудимого. Однако, он на протяжении всего следствия и суда отрицал свою вину. По его версии, он и его приятель сидели в автомобиле, который не двигался, а ВАЗ-21104 выехал на встречную полосу, в результате чего произошло лобовое столкновение. К этим показаниям суд отнёсся критически и расценил как избранный способ защиты от обвинения. В то же время установлено, что ВАЗ-21061 не принадлежал ни подсудимому, ни его приятелю. Как выяснилось, он был угнан у рыбака, рыбачившего в деревне Алешки, положившего ключи зажигания под резиновый коврик в автомобиле. Прав на управление транспортным средством у Мордвинова не было, - сообщила GOROD48 пресс-секретарь Липецкого областного суда Юлия Дружинина.



Суд пришёл к выводу о доказанности вины Мордвинова. Суд квалифицировал его действия по ч. 4 ст. 264 УК РФ и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также он лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Осуждённый взят под стражу в зале суда.



Дело рассматривалось Тамбовским гарнизонным судом, так как в период совершения преступления Мордвинов проходил военную службу по контракту в звании младшего сержанта в Московской области. Он находился дома в Тербунском районе в очередном и дополнительных отпусках. Поскольку многие свидетели и потерпевшие проживают в Тербунском районе, дело рассматривалось в выездном судебном заседании на базе Тербунского районного суда Липецкой области.