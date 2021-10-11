Мэрия готовится покупать квартиры для собственников жилья на Осеннем проезде

Одна из собственниц уже получила новую квартиру. Она полностью устроила женщину.

Администрация Липецка продолжает работу по обеспечению собственников квартир в аварийном доме №2 по проезду Осеннему новым жильем, сообщили GOROD48 в мэрии. Сотрудники городского департамента ЖКХ нашли всех собственников квартир. Одна квартира является муниципальной, ее жителей уже переселили в другую муниципальную квартиру.



- Десять собственников по их желанию после проведения оценки получили выкупную стоимость. Все собственники квартир аварийного дома уже определились с жильем. В частности, одна женщина остановилась на подборе квартиры на вторичном рынке. Департамент ЖКХ приобрел квартиру, которая не только подошла по необходимым требованиям, например, равнозначности по площади расселяемому жилью, но и устроила собственницу, - сообщили в администрации Липецка. - По 48 квартирам подготовлена аукционная документация на приобретение новых благоустроенных квартир, сейчас документация проходит экспертизу и проверку.



Аварийный дом снесут после предоставления нового жилья всем собственникам расположенных в нем квартир.



Дом на 60 квартир по адресу Осенний проезд, 2 построен в 1962 году. Осенью 2019 года в доме обнаружили сверхнормативный прогиб перекрытий. Этим летом мэрия приняла решение о расселении и сносе дома и представлении его жильцам квартир или денежной компенсации. Из резервного фонда региона на покупку квартир выделены 217 млн рублей.