Общество

50 минут назад

Мэрия готовится покупать квартиры для собственников жилья на Осеннем проезде

2 578
#аварийное жилье
Мэрия готовится покупать квартиры для собственников жилья на Осеннем проезде

Одна из собственниц уже получила новую квартиру. Она полностью устроила женщину.

Администрация Липецка продолжает работу по обеспечению собственников квартир в аварийном доме №2 по проезду Осеннему новым жильем, сообщили GOROD48 в мэрии. Сотрудники городского департамента ЖКХ нашли всех собственников квартир. Одна квартира является муниципальной, ее жителей уже переселили в другую муниципальную квартиру.

- Десять собственников по их желанию после проведения оценки получили выкупную стоимость. Все собственники квартир аварийного дома уже определились с жильем. В частности, одна женщина остановилась на подборе квартиры на вторичном рынке. Департамент ЖКХ приобрел квартиру, которая не только подошла по необходимым требованиям, например, равнозначности по площади расселяемому жилью, но и устроила собственницу, - сообщили в администрации Липецка. - По 48 квартирам подготовлена аукционная документация на приобретение новых благоустроенных квартир, сейчас документация проходит экспертизу и проверку.

Аварийный дом снесут после предоставления нового жилья всем собственникам расположенных в нем квартир.

Дом на 60 квартир по адресу Осенний проезд, 2 построен в 1962 году. Осенью 2019 года в доме обнаружили сверхнормативный прогиб перекрытий. Этим летом мэрия приняла решение о расселении и сносе дома и представлении его жильцам квартир или денежной компенсации. Из резервного фонда региона на покупку квартир выделены 217 млн рублей.
2 578
#аварийное жилье

Комментарии (2)

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25 минут назад
Сегодня опять небо необыкновенное, просто волшебное: столько широчайших полос - душа просто расцветает!
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Animal planet.

25 минут назад
10 собственников жилья,которые получили выкупную стоимость,потратят деньги на всякую ерунду,а потом придут ныть что им жить негде.
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