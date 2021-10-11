Липчане пожертвовали 5 тонн продуктов

В зоопарке подвели итоги акции «Добрый урожай».

Как сообщает липецкий зоопарк, в ходе традиционной благотворительной акции «Добрый урожай» в этом году питомцам учреждения передали более пяти тонн овощей и фруктов. В 2021 году старт акции дали в конце августа. У центрального входа был установлен специальный контейнер для угощений.



- Мы понимаем, сколько труда вложено в такой урожай, и благодарны каждому, кто решил поделиться с животными. Впервые мы провели акцию «Добрый урожай» в 2016 году. Ежегодно количество участников акции увеличивается. Зоопарк бесконечно признателен всем, кто делится с животными плодами своего труда. К сожалению, в связи с пандемией, для проведения мероприятий действуют ограничения. Поэтому торжественной церемонии по итогам акции «Добрый урожай» не состоится. Но коллектив зоопарка благодарен и очень признателен всем неравнодушным жителям города и области, а для самых активных мы приготовили благодарственные письма и пригласительные билеты, - сообщили в учреждении.



Сезонные овощи и фрукты полезны всем питомцам зоопарка. Не только растительноядные животные – копытные и птицы питаются овощами и фруктами. В отделе «хищные животные» продуктами акции кормят обезьян, медведей, куниц, енотов-полоскунов, носух, сурков, лисиц, песцов, дикобразов.