Происшествия

46 минут назад

Сбивший 84-летнюю женщину автомобиль, двигался со скоростью 100 км/ч

3 772
#Авария #ДТП
1

В суд передано дело о гибели пожилой липчанки на улице Гагарина.

Загрузка плеера
Отделом по расследованию ДТП СУ УМВД России по Липецку передано в суд уголовное дело 22-летнего водителя. Его обвиняют по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»: 22 июня на улице Гагарина липчанин сбил насмерть 84-летнюю женщину.  .

Напомним, авария произошла поздним вечером в районе дома №100 по улице Гагарина, 22-летний водитель «Лады Приоры» сбил пожилую женщину, когда та переходила дорогу в неположенном для этого месте.  От полученных травм, 84-летняя женщина скончалась на месте ДТП.

«В ходе расследования причин дорожно-транспортного происшествия, сотрудники отдела по расследованию ДТП СУ УМВД России по г. Липецку установили, что в тот вечер 22-летний водитель двигался в городской черте со скоростью почти 100 км/ч, то есть превышающей установленное ограничение в населенном пункте 60 км/ч», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.




3 772
#Авария #ДТП
1

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Н

13 минут назад
Ну ок, превысил и что? Это не является причиной того,что он сбил старушку, даже при скорости 60км/ч невозможно остановить транспортное средство моментально....причинно-следственная связь и причина дтп - переход дороги в неположенном месте, к сожалению.....
ответить

Т9

19 минут назад
ИСПРАВИЛСЯ))))
ответить

Естественный отбор

20 минут назад
Обоюдная вина должна быть. Замучали эти пожилые перебезчики. Пешеходы-в самом деле, начните уже переходить дорогу правильно.
ответить

Еще в рубрике

Тепло и сухо – гореть сухой траве
#пожар #сухая трава
Тепло и сухо – гореть сухой траве

40 минут назад

Происшествия
Беременной девушке понадобилась помощь врачей после тройного ДТП
#ДТП
10
Беременной девушке понадобилась помощь врачей после тройного ДТП

вчера, 20:59

Происшествия
Камера наблюдения сняла вандалов с улицы Советской
#вандализм #хулиганство
52
Камера наблюдения сняла вандалов с улицы Советской

вчера, 14:12

Происшествия
Комбайн и мусоропровод горели в Липецкой области
#МЧС #пожар
2
Комбайн и мусоропровод горели в Липецкой области

вчера, 13:00

Происшествия
«ВАЗ-2110» врезался в столб после столкновения с иномаркой
#ДТП #столб
16
«ВАЗ-2110» врезался в столб после столкновения с иномаркой

вчера, 11:57

Происшествия
Москвич продал липчанке несуществующую технику
#мошенничество
6
Москвич продал липчанке несуществующую технику

вчера, 08:05

Происшествия