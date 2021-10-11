46 минут назад
Сбивший 84-летнюю женщину автомобиль, двигался со скоростью 100 км/ч
В суд передано дело о гибели пожилой липчанки на улице Гагарина.
Напомним, авария произошла поздним вечером в районе дома №100 по улице Гагарина, 22-летний водитель «Лады Приоры» сбил пожилую женщину, когда та переходила дорогу в неположенном для этого месте. От полученных травм, 84-летняя женщина скончалась на месте ДТП.
«В ходе расследования причин дорожно-транспортного происшествия, сотрудники отдела по расследованию ДТП СУ УМВД России по г. Липецку установили, что в тот вечер 22-летний водитель двигался в городской черте со скоростью почти 100 км/ч, то есть превышающей установленное ограничение в населенном пункте 60 км/ч», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
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Т9
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