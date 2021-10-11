Сбивший 84-летнюю женщину автомобиль, двигался со скоростью 100 км/ч

В суд передано дело о гибели пожилой липчанки на улице Гагарина.

Отделом по расследованию ДТП СУ УМВД России по Липецку передано в суд уголовное дело 22-летнего водителя. Его обвиняют по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»: 22 июня на улице Гагарина липчанин сбил насмерть 84-летнюю женщину. .Напомним, авария произошла поздним вечером в районе дома №100 по улице Гагарина, 22-летний водитель «Лады Приоры» сбил пожилую женщину, когда та переходила дорогу в неположенном для этого месте. От полученных травм, 84-летняя женщина скончалась на месте ДТП.

«В ходе расследования причин дорожно-транспортного происшествия, сотрудники отдела по расследованию ДТП СУ УМВД России по г. Липецку установили, что в тот вечер 22-летний водитель двигался в городской черте со скоростью почти 100 км/ч, то есть превышающей установленное ограничение в населенном пункте 60 км/ч», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.