В России

20 минут назад

Школьники устроили стрельбу из пневмата в Петербурге

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В Петербурге двое школьников устроили стрельбу в воздух на улице Маршала Захарова в Петербурге.

В полицию обратились очевидцы, которые сообщили об инциденте, после чего на место приехали стражи порядка, сообщает РЕН ТВ.

Полицейские уже задержали школьников. Один из них заявил, что по дереву стрелял его одноклассник. Второй отметил, что нашел пневматический пистолет "Сталкер S92PL" на пустыре, но никому об этом не рассказал, а потом произвел два выстрела в сторону дерева, так как думал, что это игрушечный пистолет.

Оружие было изъято и направлено на экспертизу. В настоящее время по данному факту ведется проверка.
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