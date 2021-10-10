В Липецкой области сухо, ночью заморозки до -3

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в зоне западной периферии антициклона, осадков не ожидается. Атмосферное давление существенно понизится. Среднесуточные температуры воздуха составят 6 градусов тепла, что на 1 градус ниже нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 октября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем будет от +10 до +15 градусов.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 0 до -2 градусов, днем будет от +11 до +13 градусов.



День 11 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +21. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1957 году – 8 градусов мороза.

