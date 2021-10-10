Происшествия

14 минут назад

Комбайн и мусоропровод горели в Липецкой области

84
#МЧС #пожар
Комбайн и мусоропровод горели в Липецкой области

Всего за сутки зарегистрировано пять пожаров с пострадавшем имуществом.

Ночью 10 октября в доме № 2а по проезду Сиреневому в Липецке загорелся мусоропровод.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, площадь возгорания составила около одного квадратного метра. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Днем того же дня в Хлевенском районе в селе Крещенка загорелся комбайн. Огонь повредил агрегаты двигательного отсека. Пожар возник из-за неисправности оборудования.

В селе Боринское Липецкого района вечером в результате неосторожного обращения с огнем сгорел дом. 

Всего за сутки зарегистрировано пять пожаров с пострадавшем имуществом.
84
#МЧС #пожар

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