Комбайн и мусоропровод горели в Липецкой области

Всего за сутки зарегистрировано пять пожаров с пострадавшем имуществом.



Ночью 10 октября в доме № 2а по проезду Сиреневому в Липецке загорелся мусоропровод.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, площадь возгорания составила около одного квадратного метра. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.



Днем того же дня в Хлевенском районе в селе Крещенка загорелся комбайн. Огонь повредил агрегаты двигательного отсека. Пожар возник из-за неисправности оборудования.



В селе Боринское Липецкого района вечером в результате неосторожного обращения с огнем сгорел дом.



Всего за сутки зарегистрировано пять пожаров с пострадавшем имуществом.