В России

45 минут назад

На сцене Большого театра во время спектакля погиб артист

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Артист мимического ансамбля погиб в Государственном академическом Большом театре России во время спектакля "Садко" при смене декораций, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу театра.

На кадрах видно, как декорации медленно опускаются и придавливают стоявшего в задних рядах Евгения Кулеша. Через несколько секунд занавес закрылся.

Как подчеркнули в театре, спектакль тут же остановили, зрителей попросили выйти из зала. При этом смена декораций происходила штатно и падения декораций не было зафиксировано. Коллега погибшего рассказал, что не считает инцидент несчастным случаем. По его мнению, движение механизма было нормальным, но Кулеш замешкался и не успел отойти.

Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с гибелью артиста Большого театра, в котором он служил с 2002 года.
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