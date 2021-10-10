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55 минут назад
Легкий самолет L-410 упал в Татарстане
В Татарстане при падении легкомоторного самолета L-410, в котором были парашютисты, погибли 16 человек, в том числе два члена экипажа. Об этом сообщили в региональном главке МЧС, передает ТАСС.
На борту, по последней информации, находились 22 человека, большинство из которых - парашютисты. Шестеро были спасены.
По имеющимся данным, самолет пролетел чуть больше километра, фюзеляж судна при падении разрушился, при этом почти не пострадал хвост. Самолет эксплуатировался с 1987 года. Ранее он летал в Военно-воздушных силах СССР, затем был на хранении, а потом был передан в ДОСААФ.
Спасатели завершили работы на месте жесткой посадки легкого самолета в Мензелинске в Татарстане. Об этом сообщил замначальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан Марат Шигапов. В операции участвовали 47 человек и 15 единиц техники.
На борту, по последней информации, находились 22 человека, большинство из которых - парашютисты. Шестеро были спасены.
По имеющимся данным, самолет пролетел чуть больше километра, фюзеляж судна при падении разрушился, при этом почти не пострадал хвост. Самолет эксплуатировался с 1987 года. Ранее он летал в Военно-воздушных силах СССР, затем был на хранении, а потом был передан в ДОСААФ.
Спасатели завершили работы на месте жесткой посадки легкого самолета в Мензелинске в Татарстане. Об этом сообщил замначальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан Марат Шигапов. В операции участвовали 47 человек и 15 единиц техники.