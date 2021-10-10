Происшествия
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«ВАЗ-2110» врезался в столб после столкновения с иномаркой
ДТП произошло в районе «Ашана».
Вечером 10 октября в районе гипермаркета «Ашан» в Липецке столкнулись «ВАЗ-2110» и «Ниссан».
По данным GOROD48, «десятка» ехала со стороны Сырского Рудника и поворачивала на парковку гипермаркета. Со стороны памятника Танкистам в этот момент ехала иномарка.
После столкновения «ВАЗ-2110» выехал на тротуар и врезался в столб.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, предварительно вина в ДТП усматривается в действиях 30-летнего водителя «ВАЗ-2110» с армянскими правами, который не убедился в безопасности маневра.
- ДТП обошлось без пострадавших. В отношении виновного составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 12.24 КоАП РФ, - уточнили в пресс-службе ведомства.
По данным GOROD48, «десятка» ехала со стороны Сырского Рудника и поворачивала на парковку гипермаркета. Со стороны памятника Танкистам в этот момент ехала иномарка.
После столкновения «ВАЗ-2110» выехал на тротуар и врезался в столб.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, предварительно вина в ДТП усматривается в действиях 30-летнего водителя «ВАЗ-2110» с армянскими правами, который не убедился в безопасности маневра.
- ДТП обошлось без пострадавших. В отношении виновного составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 12.24 КоАП РФ, - уточнили в пресс-службе ведомства.
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