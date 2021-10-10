«ВАЗ-2110» врезался в столб после столкновения с иномаркой

ДТП произошло в районе «Ашана».



Вечером 10 октября в районе гипермаркета «Ашан» в Липецке столкнулись «ВАЗ-2110» и «Ниссан».По данным GOROD48, «десятка» ехала со стороны Сырского Рудника и поворачивала на парковку гипермаркета. Со стороны памятника Танкистам в этот момент ехала иномарка.После столкновения «ВАЗ-2110» выехал на тротуар и врезался в столб.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, предварительно вина в ДТП усматривается в действиях 30-летнего водителя «ВАЗ-2110» с армянскими правами, который не убедился в безопасности маневра.- ДТП обошлось без пострадавших. В отношении виновного составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 12.24 КоАП РФ, - уточнили в пресс-службе ведомства.