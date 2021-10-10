Происшествия

сегодня, 11:57

«ВАЗ-2110» врезался в столб после столкновения с иномаркой

5 630
#ДТП #столб
«ВАЗ-2110» врезался в столб после столкновения с иномаркой

ДТП произошло в районе «Ашана».

Вечером 10 октября в районе гипермаркета «Ашан» в Липецке столкнулись «ВАЗ-2110» и «Ниссан».

WhatsApp Image 2021-10-10 at 11.18.38.jpeg+2021-10-10-11.58.02.jpg

По данным GOROD48, «десятка» ехала со стороны Сырского Рудника и поворачивала на парковку гипермаркета. Со стороны памятника Танкистам в этот момент ехала иномарка. 

WhatsApp Image 2021-10-10 at 11.18.39 (2).jpeg+2021-10-10-11.58.02.jpg

После столкновения «ВАЗ-2110» выехал на тротуар и врезался в столб.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, предварительно вина в ДТП усматривается в действиях 30-летнего водителя «ВАЗ-2110» с армянскими правами, который не убедился в безопасности маневра.

WhatsApp Image 2021-10-10 at 11.18.39.jpeg+2021-10-10-11.58.02.jpg

- ДТП обошлось без пострадавших. В отношении виновного составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 12.24 КоАП РФ, - уточнили в пресс-службе ведомства.
5 630
#ДТП #столб

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Лукерья

25 минут назад
Пиши таперича Саргисяну письма...
ответить

Чпп

34 минуты назад
Авария из будущего.
ответить

Гагик

39 минут назад
Армянин на десятке- это такой же позор, как и беременная десятикласница в семье.
ответить

Озверевший липчанин

50 минут назад
Зачем нам эти новости про столкновения водятлов?! Лучше напишите, как вернуть наши деньги с транспортных карт.
ответить

Металлолом нынче дорогой

52 минуты назад
Скупка метала рядом можно сразу туда от тащить. Даже докатить
ответить

Еще в рубрике

Комбайн и мусоропровод горели в Липецкой области
#МЧС #пожар
Комбайн и мусоропровод горели в Липецкой области

11 минут назад

Происшествия
Москвич продал липчанке несуществующую технику
#мошенничество
3
Москвич продал липчанке несуществующую технику

сегодня, 08:05

Происшествия
Около магазина в Сырском Руднике лежит полуголый человек в наручниках
#ГБР #полиция
96
Около магазина в Сырском Руднике лежит полуголый человек в наручниках

вчера, 17:12

Происшествия
ДТП на кольце 9 микрорайона записала видеокамера
#ДТП
13
ДТП на кольце 9 микрорайона записала видеокамера

вчера, 15:03

Происшествия
Женщина выпала со второго этажа, спасти ее не удалось
#падение с высоты
36
Женщина выпала со второго этажа, спасти ее не удалось

вчера, 14:46

Происшествия
«Бамс, как в кино»
#ДТП
3
«Бамс, как в кино»

вчера, 12:52

Происшествия