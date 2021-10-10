Общество
20 минут назад
Количество вновь выявленных случаев COVID-19 выросло до 284 за сутки
Днем ранее количество новых зараженных составляло 269 человек.
В Липецкой области за минувшие сутки зафиксировали 284 случая COVID-19, 11 человек умерли от новой коронавирусной инфекции, 188 человек - вылечились. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.
С начала пандемии в Липецкой области выявлено 55 553 случаев COVID-19, 1 766 больных скончались.
С начала пандемии в Липецкой области выявлено 55 553 случаев COVID-19, 1 766 больных скончались.
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