Общество

20 минут назад

Количество вновь выявленных случаев COVID-19 выросло до 284 за сутки

65
#коронавирус #статистика
Количество вновь выявленных случаев COVID-19 выросло до 284 за сутки

Днем ранее количество новых зараженных составляло 269 человек.

В Липецкой области за минувшие сутки зафиксировали 284 случая COVID-19, 11 человек умерли от новой коронавирусной инфекции, 188 человек - вылечились. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в Липецкой области выявлено 55 553 случаев COVID-19, 1 766 больных скончались.
65
#коронавирус #статистика

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