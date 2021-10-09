Погода в Липецке

17 минут назад

В Липецкой области сухо, безветренно и до +15

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#погода
В Липецкой области сухо, безветренно и до +15

В ближайшие сутки Липецкая область останется во власти обширного антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-6 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 октября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер переменный, 3-8 м/сек. Температура ночью составит от 0 до -5 градусов, днем будет от +10 до +15 градусов.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от -2 до -4 градусов, днем будет от +12 до +14 градусов.

День 10 октября стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году — 5 градусов мороза.
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#погода

Комментарии (1)

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Паша

7 минут назад
Погода супер даже не смотря на ночные заморозки главное сухо.
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