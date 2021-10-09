17 минут назад
В Липецкой области сухо, безветренно и до +15
В ближайшие сутки Липецкая область останется во власти обширного антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-6 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от -2 до -4 градусов, днем будет от +12 до +14 градусов.
День 10 октября стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году — 5 градусов мороза.
Паша