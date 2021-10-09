Происшествия

сегодня, 12:52

«Бамс, как в кино»

1 1441
#ДТП
1
«Бамс, как в кино»

Накануне вечером около села Казино столкнулись «Фольксваген Транспортер» и «ГАЗель».

Очевидцы выложили в сеть последствия аварии, которая произошла на повороте в село Казино.

— Бамс, как в кино. По моим данным живы все, но могли пострадать машин 10, мы просто ехали тихо, — написала очевидица ДТП.




Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП случилось накануне вечером в 19.45. По предварительным данным, водитель «Фольксваген Транспортер» обгоняя «ГАЗель», совершил ДТП. Автомобили получили механические повреждения. Пострадавших среди людей нет.
1 1441
#ДТП
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Роман

8 минут назад
Люди! Что вы пишете? На д.Казино поворачивал газон некст, а автомобиль фольксваген грубо нарушил правила обгона.за свою халатность и поплатился,
ответить

Еще в рубрике

Мужчина упал с балкона 5-го этажа и погиб
#падение с высоты
6
Мужчина упал с балкона 5-го этажа и погиб

сегодня, 10:44

Происшествия
Предполагаемый виновник ночного ДТП скрылся с места аварии
#ДТП
9
Предполагаемый виновник ночного ДТП скрылся с места аварии

сегодня, 10:21

Происшествия
Мошенники начали маскироваться под полицейских
#мошенничество
18
Мошенники начали маскироваться под полицейских

сегодня, 09:37

Происшествия
Липчанину, который пытался поджечь автобус, грозит пять лет лишения свободы
#поджог
4
Липчанину, который пытался поджечь автобус, грозит пять лет лишения свободы

сегодня, 08:55

Происшествия
Липецкие пожарные затушили горящий комбайн в Орловской области
#пожар #комбайн
10
Липецкие пожарные затушили горящий комбайн в Орловской области

вчера, 22:41

Происшествия
Полицейские задержали липчанина с пистолетом в руках преследовавшего жену
#задержание #угроза убийством
31
Полицейские задержали липчанина с пистолетом в руках преследовавшего жену

вчера, 17:06

Происшествия