Накануне вечером около села Казино столкнулись «Фольксваген Транспортер» и «ГАЗель».

Очевидцы выложили в сеть последствия аварии, которая произошла на повороте в село Казино.— Бамс, как в кино. По моим данным живы все, но могли пострадать машин 10, мы просто ехали тихо, — написала очевидица ДТП.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП случилось накануне вечером в 19.45. По предварительным данным, водитель «Фольксваген Транспортер» обгоняя «ГАЗель», совершил ДТП. Автомобили получили механические повреждения. Пострадавших среди людей нет.