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В Воронежской области детям до 18 лет запретили посещать ТЦ без родителей

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Детям и подросткам запретили посещать торговые центры без сопровождения родителей в Воронежской области с сегодняшнего дня, 8 октября. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности губернатора Виталий Шабалатов. Об этом сообщает Вести.ру.

Нововведения уже вступили в силу. Такое решение было принято в связи со стремительным ростом заболеваемости ковидом в регионе. "Организациям, обеспечивающим деятельность торговых и торгово-развлекательных центров, не допускать на территорию указанных объектов лиц, не достигших 18 лет, без сопровождения родителей или иных законных представителей", — говорится в указе.

Также в Воронежской области ввели обязательную вакцинацию с систему QR-кодов. Теперь не привитые воронежцы не смогут попасть в рестораны, кафе, фитнес-центры, базы отдыха, океанариумы и другие учреждения.

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