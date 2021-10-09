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21 минуту назад
Прокуратура начала проверку после избиения военнослужащего в Хабаровском крае
Военная прокуратура проверит одну из воинских частей в Хабаровском крае после избиения военнослужащего.
"По поручению заместителя генерального прокурора Российской Федерации - главного военного прокурора Валерия Петрова военная прокуратура Восточного военного округа проводит проверку в связи с фактом избиения военнослужащего в одной из воинских частей Хабаровского края", - говорится на сайте ведомства, передает РЕН ТВ.
Военные прокуроры выяснят обстоятельства и причины инцидента.
В ведомстве не уточнили, о каком эпизоде идет речь. Но накануне общественный резонанс получили кадры жестокого избиения солдата. В социальных сетях появилось видео, на котором несколько военнослужащих избивают по очереди лежащего на полу человека. Один из очевидцев произошедшего пытается помешать избиению.
Как утверждают в соцсетях, потерпевший - солдат, а его обидчик - якобы сослуживец. Где и когда был снят этот ролик, не установлено. Но кадрами заинтересовались правоохранители.
"По поручению заместителя генерального прокурора Российской Федерации - главного военного прокурора Валерия Петрова военная прокуратура Восточного военного округа проводит проверку в связи с фактом избиения военнослужащего в одной из воинских частей Хабаровского края", - говорится на сайте ведомства, передает РЕН ТВ.
Военные прокуроры выяснят обстоятельства и причины инцидента.
В ведомстве не уточнили, о каком эпизоде идет речь. Но накануне общественный резонанс получили кадры жестокого избиения солдата. В социальных сетях появилось видео, на котором несколько военнослужащих избивают по очереди лежащего на полу человека. Один из очевидцев произошедшего пытается помешать избиению.
Как утверждают в соцсетях, потерпевший - солдат, а его обидчик - якобы сослуживец. Где и когда был снят этот ролик, не установлено. Но кадрами заинтересовались правоохранители.