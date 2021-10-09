Мужчина упал с балкона 5-го этажа и погиб

В полиции начали проверку по факту ЧП.

Накануне днем 63-летний мужчина выпал с балкона 5 этажа дома на улице Гагарина в Липецке. Он погиб.



— Проверку по данному факту проводит отдел полиции № 4, смерть не носит криминального характера, ее причины установят в рамках проверки, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.