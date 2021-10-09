Происшествия

21 минуту назад

Мужчина упал с балкона 5-го этажа и погиб

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#падение с высоты
Мужчина упал с балкона 5-го этажа и погиб

В полиции начали проверку по факту ЧП.

Накануне днем 63-летний мужчина выпал с балкона 5 этажа дома на улице Гагарина в Липецке. Он погиб.

— Проверку по данному факту проводит отдел полиции № 4, смерть не носит криминального характера, ее причины установят в рамках проверки, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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#падение с высоты

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мысли в слух

9 минут назад
Чё-то часто стали падать с высоты... Эпидемия, что ли, какая-то началась?!
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