Происшествия

44 минуты назад

Предполагаемый виновник ночного ДТП скрылся с места аварии

3 796
#ДТП

Полицейские заняты поисками водителя.

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Сегодня ночью в Липецке на кольце улиц Стаханова и Катукова столкнулись автомобили «Ситроен» и «Лада Веста». ДТП записала уличная видеокамера.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в ДТП никто из людей не пострадал, автомобили получили механические повреждения. По предварительным данным, виновник ДТП — водитель автомобиля «Лада Веста», он скрылся с места ДТП. В настоящий момент проводится административное расследование, устанавливается лицо, совершившее ДТП.
3 796
#ДТП

Комментарии (3)

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Изя

3 минуты назад
Как говорил Зелибвба, он сделал ноги вензелями.
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У полиции

8 минут назад
Нет ни средств,ни золотого запаса-сотрудников для полного перекрытия города и сёл.Оптимизация.
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Гость

20 минут назад
У водителя весты, наверное, аритмия, да ещё приступ трусости, поэтому и скрылся.
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