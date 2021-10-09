Происшествия
44 минуты назад
Предполагаемый виновник ночного ДТП скрылся с места аварии
Полицейские заняты поисками водителя.
Загрузка плеера
Сегодня ночью в Липецке на кольце улиц Стаханова и Катукова столкнулись автомобили «Ситроен» и «Лада Веста». ДТП записала уличная видеокамера.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в ДТП никто из людей не пострадал, автомобили получили механические повреждения. По предварительным данным, виновник ДТП — водитель автомобиля «Лада Веста», он скрылся с места ДТП. В настоящий момент проводится административное расследование, устанавливается лицо, совершившее ДТП.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в ДТП никто из людей не пострадал, автомобили получили механические повреждения. По предварительным данным, виновник ДТП — водитель автомобиля «Лада Веста», он скрылся с места ДТП. В настоящий момент проводится административное расследование, устанавливается лицо, совершившее ДТП.
Изя
У полиции
Гость