Предполагаемый виновник ночного ДТП скрылся с места аварии

Полицейские заняты поисками водителя.

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Сегодня ночью в Липецке на кольце улиц Стаханова и Катукова столкнулись автомобили «Ситроен» и «Лада Веста». ДТП записала уличная видеокамера.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в ДТП никто из людей не пострадал, автомобили получили механические повреждения. По предварительным данным, виновник ДТП — водитель автомобиля «Лада Веста», он скрылся с места ДТП. В настоящий момент проводится административное расследование, устанавливается лицо, совершившее ДТП.