Происшествия
сегодня, 09:37
Мошенники начали маскироваться под полицейских
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Злоумышленники по телефону требуют явиться в полицию, указывая точные адреса подразделений.
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В полиции предупредили о том, что в последние дни фиксируется новый способ обмана, используемый мошенниками. Они звонят гражданам под видом сотрудников правоохранительных органов и требуют явиться в полицию. Поводом для явки в органы внутренних дел преступники называют якобы возбужденное в отношении гражданина уголовное дело, либо сообщают о том, что в отношении него были совершены мошеннические действия.
В ходе разговора, злоумышленники пытаются выведать паспортные данные жертвы, якобы для оформления пропуска. Граждане отмечают, что во время разговора злоумышленники оказывают эмоциональное давление, позволяя резкие высказывания в адрес жертвы, ведя разговор на повышенных тонах.
В полиции в очередной раз напомнили, что надо проявлять бдительность, не сообщать свои данные по телефону и тщательно проверять поступившую информацию.
— Сотрудники правоохранительных органов не уточняют персональные данные в телефонном режиме, подобные действия осуществляются в очном формате с согласия гражданина, — пояснили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
В ходе разговора, злоумышленники пытаются выведать паспортные данные жертвы, якобы для оформления пропуска. Граждане отмечают, что во время разговора злоумышленники оказывают эмоциональное давление, позволяя резкие высказывания в адрес жертвы, ведя разговор на повышенных тонах.
В полиции в очередной раз напомнили, что надо проявлять бдительность, не сообщать свои данные по телефону и тщательно проверять поступившую информацию.
— Сотрудники правоохранительных органов не уточняют персональные данные в телефонном режиме, подобные действия осуществляются в очном формате с согласия гражданина, — пояснили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
8 1093
Звонил 2 раза, реакции на вызовы "О".
Александр
Блин горелый
А Путин знает
Ком Ментарий
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Изя
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