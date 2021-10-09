Происшествия

сегодня, 09:37

Мошенники начали маскироваться под полицейских

8 1093
#мошенничество
4

Злоумышленники по телефону требуют явиться в полицию, указывая точные адреса подразделений.

Загрузка плеера
В полиции предупредили о том, что в последние дни фиксируется новый способ обмана, используемый мошенниками. Они звонят гражданам под видом сотрудников правоохранительных органов и требуют явиться в полицию. Поводом для явки в органы внутренних дел преступники называют якобы возбужденное в отношении гражданина уголовное дело, либо сообщают о том, что в отношении него были совершены мошеннические действия.

В ходе разговора, злоумышленники пытаются выведать паспортные данные жертвы, якобы для оформления пропуска. Граждане отмечают, что во время разговора злоумышленники оказывают эмоциональное давление, позволяя резкие высказывания в адрес жертвы, ведя разговор на повышенных тонах. 

В полиции в очередной раз напомнили, что надо проявлять бдительность, не сообщать свои данные по телефону и тщательно проверять поступившую информацию.

— Сотрудники правоохранительных органов не уточняют персональные данные в телефонном режиме, подобные действия осуществляются в очном формате с согласия гражданина, — пояснили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
8 1093
#мошенничество
4

Комментарии (8)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Звонил 2 раза, реакции на вызовы "О".

9 минут назад
ПОЧЕМУ НЕ РЕОГИРУЕТ ПОЛИЦИЯ НА ТО ЧТО, СЕЙЧАС ХОДЯТ МОШЕННИКИ ПРИКРЫВАЯСЬ ГАЗОВОЙ СЛУЖБОЙ? И якобы проводят техническое обследования газового оборудования. Втирая за необосновонные завышенные цены замена шлангов,вентилей, огнетушителей. Тестьм самым они нарушают пломбы газовщиков, ставят не кому не понятные вентиля и шланги. Это же и есть мошенничество. МИЛИЦИЯ НА ТАКИЕ ВЫЗОВЫ НЕ РЕОГИРУЕТ, ГАЗОВЩИКИ ТОЖЕ. А документы они показывают якобы газовых служб.
ответить

Александр

14 минут назад
Студент, и в руководстве дураков хватает, иначе бы давно жили в развитой социальной стране. Да и люди при такой власти тупеют, капиталисту не нужен человек творец, ему нужен работнику. Это не Советское общество, это тупик в развитии общества. Увы,,
ответить

Блин горелый

15 минут назад
Это они тренировались перед поступлением в полицию...
ответить

А Путин знает

17 минут назад
Что твориться в Липецке?
ответить

Ком Ментарий

28 минут назад
60+, а уже давно почти никто не верит ни полицейским, ни судьям, ни депутатам, ни президенту.
ответить

Студент

54 минуты назад
Что тут скадешь. Доверчивые люди родившиеся в Советском Союзе и государство, неспособное найти и наказать, тех кто звонит и обманывает бедных людей. Попробовали они так позвонить кому нибудь из руководства, интересно через сколько к ним постучались бы. такова реальность
ответить

Изя

сегодня, 10:05
Мой телефон обозначае т эти номера красным цветом. Я сразу даю отбой, и ещё ниразу мне не перезвонили.У каждого смартфона или андроида есть такая функция.
ответить

60+

сегодня, 09:54
После такого Сообщения всех надо посылать по всем известной дороге и не верить полицейским !
ответить

Еще в рубрике

Мужчина упал с балкона 5-го этажа и погиб
#падение с высоты
1
Мужчина упал с балкона 5-го этажа и погиб

18 минут назад

Происшествия
Предполагаемый виновник ночного ДТП скрылся с места аварии
#ДТП
1
Предполагаемый виновник ночного ДТП скрылся с места аварии

41 минуту назад

Происшествия
Липчанину, который пытался поджечь автобус, грозит пять лет лишения свободы
#поджог
2
Липчанину, который пытался поджечь автобус, грозит пять лет лишения свободы

сегодня, 08:55

Происшествия
Липецкие пожарные затушили горящий комбайн в Орловской области
#пожар #комбайн
8
Липецкие пожарные затушили горящий комбайн в Орловской области

вчера, 22:41

Происшествия
Полицейские задержали липчанина с пистолетом в руках преследовавшего жену
#задержание #угроза убийством
29
Полицейские задержали липчанина с пистолетом в руках преследовавшего жену

вчера, 17:06

Происшествия
20-летнего липчанина осудили за сбыт поддельных денег
#фальшивомонетчики
5
20-летнего липчанина осудили за сбыт поддельных денег

вчера, 17:04

Происшествия