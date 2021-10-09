Мошенники начали маскироваться под полицейских

Злоумышленники по телефону требуют явиться в полицию, указывая точные адреса подразделений.

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В полиции предупредили о том, что в последние дни фиксируется новый способ обмана, используемый мошенниками. Они звонят гражданам под видом сотрудников правоохранительных органов и требуют явиться в полицию. Поводом для явки в органы внутренних дел преступники называют якобы возбужденное в отношении гражданина уголовное дело, либо сообщают о том, что в отношении него были совершены мошеннические действия.



В ходе разговора, злоумышленники пытаются выведать паспортные данные жертвы, якобы для оформления пропуска. Граждане отмечают, что во время разговора злоумышленники оказывают эмоциональное давление, позволяя резкие высказывания в адрес жертвы, ведя разговор на повышенных тонах.



В полиции в очередной раз напомнили, что надо проявлять бдительность, не сообщать свои данные по телефону и тщательно проверять поступившую информацию.



— Сотрудники правоохранительных органов не уточняют персональные данные в телефонном режиме, подобные действия осуществляются в очном формате с согласия гражданина, — пояснили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.