Липчанину, который пытался поджечь автобус, грозит пять лет лишения свободы

Полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении гражданина, умышленно повредившего чужое имущество.

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Ночью, 12 мая, в полицию позвонил горожанин и сообщил, что неизвестный мужчина камнем разбил стекло автобуса, припаркованного у дома 3 по улице Механизаторов в Липецке. Позже в автобусе он нашел канистру с горючей жидкостью. Облив транспортное средство, молодой человек попытался его поджечь. Сумма причиненного ущерба составила 41 800 рублей.



— Обвиняемый был задержан на месте совершения противоправных деяний сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Липецку, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



Также правоохранители установили причастность фигуранта к повреждению автомобиля «Фольксваген Пассат», припаркованного у дома 5 по улице Механизаторов. Ущерб, причинённый 32-летнему владельцу транспортного средства, составил свыше 26 000 рублей. Свой поступок злоумышленник объяснил хулиганскими побуждениями.



В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 26-летнего ранее судимого гражданина обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 167 УК РФ («Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества»), ч.2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).



Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.





