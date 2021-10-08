Липецкие пожарные затушили горящий комбайн в Орловской области

Они оказались к месту пожара ближе коллег соседнего региона





Фото:

ugpss48.ru

Сегодня вечером на пульт отдельного пожарно-спасательного поста №28 села Юрское Воловского района поступило сообщение о возгорании зерноуборочного комбайна «TORUM 740» на поле в Орловской области.- По решению главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, пожарные-спасатели Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области незамедлительно отправились на помощь соседям и ликвидировали возгорание за 20 минут, до приезда местных служб, сообщили в УГПСС.