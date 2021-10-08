Происшествия

11 минут назад

Липецкие пожарные затушили горящий комбайн в Орловской области

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#пожар #комбайн
Липецкие пожарные затушили горящий комбайн в Орловской области

Они оказались к месту пожара ближе коллег соседнего региона

Сегодня вечером на пульт отдельного пожарно-спасательного поста №28 села Юрское Воловского района поступило сообщение о возгорании зерноуборочного комбайна «TORUM 740» на поле в Орловской области. 

- По решению главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, пожарные-спасатели Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области незамедлительно отправились на помощь соседям и ликвидировали возгорание за 20 минут, до приезда местных служб, сообщили в УГПСС.

Фото: ugpss48.ru

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#пожар #комбайн

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