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Липецкий зоопарк прошел лицензирование по новым правилам

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#зоопарк #лицензия
Липецкий зоопарк прошел лицензирование по новым правилам

Правила содержания животных и все нормы – соблюдены

В соответствии с федеральным законом «Об ответственном обращении с животными», принятым в 2018 году, все учреждения культуры на территории России, в которых содержатся животные, должны пройти обязательную процедуру лицензирования. 

- В течение 2020-2021 годов липецкий зоопарк проводил большую работу по расширению и приведению вольеров животных к нужным размерам. По итогам этой работы состоялся аудит Россельхознадзора – проверка на соответствие требованиям лицензии. Аудиторы осматривали территорию, изучали условия содержания животных, знакомились с кадровыми и иными документами. Липецкий зоопарк выдержал эту проверку. Лицензия № 00-21-4-004375 от 05.10.2021 внесена в Реестр лицензий Россельхознадзора, сообщили в Липецком зоопарке.

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#зоопарк #лицензия

Комментарии (2)

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ботаник

10 минут назад
а когда для зверушек QR-коды введут - они, ведь, тоже болеет (в газетах об этом как-то глухо писали)?
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Бюджетник

55 минут назад
Бедный зоопарк, ну сколько можно их проверять. Единственное культурное заведение в Липецке. Как говорится-есть на что посмотреть
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