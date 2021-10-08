Липецкий зоопарк прошел лицензирование по новым правилам

Правила содержания животных и все нормы – соблюдены

В соответствии с федеральным законом «Об ответственном обращении с животными», принятым в 2018 году, все учреждения культуры на территории России, в которых содержатся животные, должны пройти обязательную процедуру лицензирования.



- В течение 2020-2021 годов липецкий зоопарк проводил большую работу по расширению и приведению вольеров животных к нужным размерам. По итогам этой работы состоялся аудит Россельхознадзора – проверка на соответствие требованиям лицензии. Аудиторы осматривали территорию, изучали условия содержания животных, знакомились с кадровыми и иными документами. Липецкий зоопарк выдержал эту проверку. Лицензия № 00-21-4-004375 от 05.10.2021 внесена в Реестр лицензий Россельхознадзора, сообщили в Липецком зоопарке.



