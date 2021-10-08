Полицейские задержали липчанина с пистолетом в руках преследовавшего жену

Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.

В Липецке в отношении 35-летнего жителя города возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, преступление было совершено 28 сентября.«Около 16:00 на проспекте Победы у остановки «Памятник танкистам», передвигавшийся на личном автомобиле полицейский Отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по городу Липецку Павел Корчагин, заметил как мужчина с предметом, похожим на пистолет преследует женщину. Она попыталась скрыться в остановочном павильоне. Полицейский выбежал из автомобиля и направился в сторону участников конфликта.В это время к остановке подъехал служебный автомобиль сотрудников ДПС младшего лейтенанта полиции Данила Леденева и старшего лейтенанта полиции Михаила Соловьева, которым случайный свидетель передал информацию об инциденте. Совместными усилиями полицейские обезвредили нападавшего. В его руках находился газовый пистолет», - сообщает сегодня пресс-служба областного управления МВД.Мужчину задержали и доставили в отдел полиции №6. Оказалось, что он преследовал жену, их отношения находятся в состоянии развода.