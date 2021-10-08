Происшествия

сегодня, 17:06

Полицейские задержали липчанина с пистолетом в руках преследовавшего жену

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#задержание #угроза убийством

Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.

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В Липецке в отношении 35-летнего жителя города возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, преступление было совершено 28 сентября.

«Около 16:00 на проспекте Победы у остановки «Памятник танкистам», передвигавшийся на личном автомобиле полицейский Отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по городу Липецку Павел Корчагин, заметил как мужчина с предметом, похожим на пистолет преследует женщину. Она попыталась скрыться в остановочном павильоне. Полицейский выбежал из автомобиля и направился в сторону участников конфликта.

В это время к остановке подъехал служебный автомобиль сотрудников ДПС младшего лейтенанта полиции Данила Леденева и старшего лейтенанта полиции Михаила Соловьева, которым случайный свидетель передал информацию об инциденте. Совместными усилиями полицейские обезвредили нападавшего. В его руках находился газовый пистолет», - сообщает сегодня пресс-служба областного управления МВД.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции №6. Оказалось, что он преследовал жену, их отношения находятся в состоянии развода.




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#задержание #угроза убийством

Комментарии (5)

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гость

3 минуты назад
нет жены нет проблем
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Вован

15 минут назад
Свой пистолет наверное сломался, раз разводятся. Он решил поиграть пневматом. Но номер не удался.
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Дображелатель

20 минут назад
Доводят мужиков, маромойки, всё им мало, присоединяйся к движению без баб
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Владислав

31 минуту назад
Урод, сажать сразу на 10 лет
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Артурчик @

37 минут назад
Кто преследовал жену? Пистолет в руках липчанина?
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