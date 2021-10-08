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20-летнего липчанина осудили за сбыт поддельных денег

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#фальшивомонетчики
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20-летнего липчанина осудили за сбыт поддельных денег

Мужчина купил пять купюр достоинством 5000 рублей через Интернет.

Октябрьский районный суд Липецка признал 20-летнего термиста проката виновным в незаконном хранении в целях сбыта и сбыте заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка России.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, липчанин через интернет-сайт приобрел у неустановленного лица пять заведомо поддельных пятитысячных купюр, 2 декабря 2020 года получил свою покупку письмом из Твери в почтовом отделении на улице Бунина и в тот же день начал тратить липовые деньги.

2 декабря около 17:39 он решил расплатиться фальшивкой в продуктовом павильоне «Бутер 48» на улице Катукова, но продавец засомневалась в подлинности купюры и ничего ему не продала. В 18.10 покупатель был уже у киоска «Фруктовая лавка» на улице Московской, где ему всё-таки продали продукты и выдали сдачу.

В 18.32 со следующей купюрой липчанин был у магазина «Табак» на улице Яна Берзина — там ему тоже ничего не продали, усомнившись в подлинности купюры. В 18.39 он попробовал сделать покупку в павильоне «Яйцо» на улице Космонавтов, но там не нашлось сдачи. В 18:40 в покупке парню отказали в соседнем павильоне «Мир сухофруктов» из-за отсутствия сдачи.

Но 3 декабря в 9.23 утра покупку всё же удалось совершить в павильоне «Рыба» на улице 15-й микрорайон. Хотя чуть позже, в 9.44 на улице Петра Cмородина липчанина тоже ждал отказ в киоске «Овощи и Фрукты» - там сразу засомневались в подлинности купюры.

В тот же день, 3 декабря парня задержали на остановке общественного транспорта «Улица Бунина» и доставили в отдел полиции №2, где при досмотре у него обнаружили в кармане брюк поддельные купюры. Они были изготовлены способом цветной струйной печати, способом трафаретной печати и способом монохромной белой электрофотографии на внутренней стороне одного из листов.

По части 1 статьи 186 УК РФ суд приговорил липчанина к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком – 1 год. На 20-летнего парня возложены обязанности и ограничения, в случае неисполнения которых он может быть направлен в места лишения свободы для реального отбытия назначенного ему наказания.
2 448
#фальшивомонетчики
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Комментарии (2)

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Садовод

19 минут назад
После распада Союза функции Госбанка перешли к ЦБ РФ, разве что главный банк страны перестал быть государственным учреждением. А превратился в независимое юридическое лицо.
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Фокс

22 минуты назад
Раньше на купюре была надпись "Билет Государственного банка СССР", подделка была преступлением против государства. А сейчас - билет Центрального банка России, а что такое ЦБ РФ? Коммерческая структура и купюры её - просто фантики, абсолютно ничем не обеспеченные
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