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сегодня, 17:02

Минэк назвал товары с максимальным ростом цен к концу года

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#инфляция
К концу года сильнее всего вырастут цены на непродовольственные товары — инфляция в этом секторе составит 7,2%, что станет рекордом с 2015-го. Об этом говорится в прогнозе отдельных показателей инфляции Минэкономразвития, который изучили «Известия».

При этом в среднем за год она составит 6,8%. В эту группу входят, например, бензин, стройматериалы, табачные изделия, ткани. Впрочем, в 2022-2024 годах инфляция непродовольственных товаров не превысит таргет ЦБ в 4%, полагают в Минэкономразвития.

На втором месте по подорожанию оказалось продовольствие (без учета овощей и фруктов). В Минэке ждут, что цены на него к завершению 2021 года увеличатся на 6,6% по отношению к декабрю 2020-го. А в среднем за год подорожание будет еще более сильным — на 7%. При этом в ближайшие три года инфляция в этом секторе стабилизируется и составит 3,8%, 3,5% и 3,6% соответственно. Кроме того, Минэкономразвития ожидает, что на 5,3% к концу года повысятся цены на продовольствие в целом.

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#инфляция

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