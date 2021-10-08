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Липецкая вечЁрка: чехарда с транспортными картами, возможное введение QR-кодов и деньги с невиновного
Сегодня, 8 октября, так и не заработала обещанная накануне система оплаты проезда в транспорте старыми картами, в администрации Липецкой области рассматривают введение QR-кодов вакцинации на посещение массовых мероприятий, а от пострадавшей в ДТП липчанки требуют деньги за моральный вред, нанесенной другой пострадавшей в этой аварии.
Сначала выяснилось, что каждый пятый автобус вышел на маршрут без терминалов оплаты проезда для старых карт. Потом начались проблемы с актуализацией этих карт. И в финале пришло сообщение — банк-оператор системы оплаты проезда лишили лицензии. Все! Когда наладят систему, неизвестно (хотя чиновники обещали, что до конца года она будет действовать).
Поэтому все в очередной раз вернется к «аварийной» схеме. Правда, при этом владельцы фиолетовых карт пользоваться ими не смогут. Возврат денег со старых транспортных карт заморожен. Транспортники ждут уточнений от Банка России.
Транспортные новости суммарно набрали несколько сотен комментариев. Нетрудно догадаться, что большинство из них были негативными — сколько еще можно экспериментировать над горожанами?
— Людям надо ездить бесплатно, в наглую, у кого деньги остались на карте, тогда эти барыги быстро всё и починят, и настроят, а то развели бардак в регионе, то у них сбой в системе был, теперь с лицензией, а дальше новый год, — рубанул Гость.
— До каких пор население будут разводить на деньги? Сколько раз можно платить за транспортные карты? Предлагаю администрации проработать вопрос по бесплатной замене карт. А так получается кому-то выгодно постоянно менять подрядчика, соответственно, новые платежи с народа за новые карты. Очень непродуманно подошла к этому вопросу администрация города («всё для народа»). Правительство постоянно говорит, что надо сделать все максимально удобно для населения, а не заниматься поборами. Остается обращаться к президенту России, чтобы власть начала думать и заботиться о людях, — предложил Вован.
— Транспортники должны компенсировать моральный и материальный ущерб в виде бесплатного проезда на месяц для всех жителей Липецкой области, ну, можно без тех, кто ездит на личном автомобиле, — еще дальше пошел Milk.
В администрации Липецкой области изучают возможность введения QR-кодов для посетителей культурных и спортивных мероприятий, то есть пускать на них только тех, кто сделал прививку от коронавируса.
— Главное, чтобы на посещение пивнух не ввели, — написала Яжимать.
Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в регионе не улучшается. Сегодня вновь обновился рекорд по количеству выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. Врачи зафиксировали 261 такой случай.
И впервые за долгое время совпали данные регионального оперштаба и сайта стопкоронавирус.рф по количеству умерших с начала эпидемии в Липецкого области — 1 743 человека.
А в ЕГУ назвали фейком информацию о том, что непривитых преподавателей университета отстраняют от работы.
С липчанкой Ириной Ивановой случилась жуткая история. Почти три года назад она, управляя автомобилем, она попала в ДТП. Причем виновницей Ирина не была — сама пострадала. А на днях увидела в своем кабинете на Госуслугах, что должна выплатить другой пострадавшей... 200 000 рублей морального ущерба! И как выяснилось, решение принято по закону!
Коммунист
Валерий
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