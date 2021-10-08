Липецкая вечЁрка: чехарда с транспортными картами, возможное введение QR-кодов и деньги с невиновного

Сегодня, 8 октября, так и не заработала обещанная накануне система оплаты проезда в транспорте старыми картами, в администрации Липецкой области рассматривают введение QR-кодов вакцинации на посещение массовых мероприятий, а от пострадавшей в ДТП липчанки требуют деньги за моральный вред, нанесенной другой пострадавшей в этой аварии.