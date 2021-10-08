В Липецкой области сухо, ночью до -5

В ближайшие трое суток Липецкая область останется во власти обширного антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-6 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 октября в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью составит от 0 до -5 градусов, днем будет от +9 до +14 градусов.

В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью составит от -1 до -3 градусов, днем будет от +11 до +13 градусов.

День 9 октября стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +23 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1961 году – 5 градусов мороза.