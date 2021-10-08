Общество

37 минут назад

Светофор на улице Зегеля временно отключили

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#светофор
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Светофор на улице Зегеля временно отключили

Регулировщик возле пешеходного перехода переведен в режим мигания желтым.

Вчера водители и пешеходы могли заметить странную работу нового светофора возле пешеходного перехода на улице Зегеля. Регулировщик в конце улицы стал мигать желтым. Оказалось, что его временно отключили.

- В Центре организации дорожного движения зафиксировали кратковременные сбои в работе светофорного объекта. Для проведения регулировки светофор перевели в желтый мигающий режим. Планируется, что настройку объекта удастся завершить до конца этой недели, - сообщили GOROD48 в администрации Липецка.

Напомним, светофор на этом участке появился в ходе реконструкции улицы Зегеля, которая завершилась в начале сентября.
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#светофор
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Комментарии (1)

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♠Адвокат

20 минут назад
Кто вообще принял решение его там установить?! Итак улица стоит, так еще одно препятствие. Светоыорная мания какая то в Липецке
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