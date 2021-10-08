Светофор на улице Зегеля временно отключили

Регулировщик возле пешеходного перехода переведен в режим мигания желтым.

Вчера водители и пешеходы могли заметить странную работу нового светофора возле пешеходного перехода на улице Зегеля. Регулировщик в конце улицы стал мигать желтым. Оказалось, что его временно отключили.



- В Центре организации дорожного движения зафиксировали кратковременные сбои в работе светофорного объекта. Для проведения регулировки светофор перевели в желтый мигающий режим. Планируется, что настройку объекта удастся завершить до конца этой недели, - сообщили GOROD48 в администрации Липецка.



Напомним, светофор на этом участке появился в ходе реконструкции улицы Зегеля, которая завершилась в начале сентября.