Общество
сегодня, 13:37
В Тербунском районе ввели карантин по бешенству
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Больное животное обнаружили в селе Тульском.
И.о. главы администрации Липецкой области подписал постановление о введении карантина по бешенству на территории Тульского сельсовета Тербунского района. Больное животное обнаружили в частном подворье на улице Центральной. Этот участок признан эпизоотическим очагом, а территория села признана неблагополучным населенным пунктом по бешенству животных.
На период карантина введены ограничительные меры:
Контроль над ситуацией поручен региональному управлению ветеринарии.
Напомним, в конце сентября в Липецке был зафиксирован третий с начала года случай бешенства. Болезнь была выявлена у умершей кошки.
На период карантина введены ограничительные меры:
Контроль над ситуацией поручен региональному управлению ветеринарии.
Напомним, в конце сентября в Липецке был зафиксирован третий с начала года случай бешенства. Болезнь была выявлена у умершей кошки.
4 588
Сельчанин
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Леший
тирбуны