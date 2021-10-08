Общество

сегодня, 13:37

В Тербунском районе ввели карантин по бешенству

4 588
#карантин #бешенство
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В Тербунском районе ввели карантин по бешенству

Больное животное обнаружили в селе Тульском.

И.о. главы администрации Липецкой области подписал постановление о введении карантина по бешенству на территории Тульского сельсовета Тербунского района. Больное животное обнаружили в частном подворье на улице Центральной. Этот участок признан эпизоотическим очагом, а территория села признана неблагополучным населенным пунктом по бешенству животных.

На период карантина введены ограничительные меры:


карантин.jpg

Контроль над ситуацией поручен региональному управлению ветеринарии.

Напомним, в конце сентября в Липецке был зафиксирован третий с начала года случай бешенства. Болезнь была выявлена у умершей кошки.
4 588
#карантин #бешенство
2

Комментарии (4)

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Сельчанин

59 минут назад
Тербуны- самое лучшее село России! Еще услышите и увидите!!! Врагу не сдается наш гордый варяг!!!
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654

сегодня, 13:48
Так карантин по коровьему бешенству или собаку и пр. нашли?
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Леший

сегодня, 13:45
А ведь ещё совсем недавно Тербунский район и его уроженцы были образцами для подражания для всей области).
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тирбуны

сегодня, 13:43
После того как ушли Питровича и осудили Сирожу Тирбунский района погружается в АД.
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