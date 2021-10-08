Происшествия

36 минут назад

Полицейские задержали брачного афериста

2 609
#кража
Полицейские задержали брачного афериста

Весной этого года он обокрал жительницу Задонска.

Липецкие полицейские задержали 40-летнего жителя Твери. Мужчину подозревают в краже у жительницы Задонска. Как установили полицейские, задержанный причастен к подобным кражам у одиноких женщин из Твери и Вологды.

25 апреля в полицию с заявлением о краже обратилась жительница Задонска.  По словам женщины у нее похитили сотовый телефон, кошелёк и босоножки, общий ущерб она оценила в 18 000 рублей. 
«Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже. Им оказался 40-летний житель Твери. В ходе следствия установлено, что подозреваемый познакомился с жительницей Задонска через социальные сети и приехал к ней в гости. После непродолжительного общения, он воспользовавшись тем, что потерпевшая доверяя ему, оставила свои вещи в автомобиле, отъехал якобы на заправку. Женщина долго ждала знакомого, звонила ему, однако его  телефон уже был отключен», - сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.

В отношении туляка возбуждено о краже. Дела о кражах, совершенных при подобных обстоятельствах, возбуждены в отношении мужчины также в Вологде и Твери, сам он заключён под стражу.

2 609
#кража

Комментарии (2)

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Владимир

12 минут назад
Vlad, с такими эффективными чудаками возможно всё. Для них главное успех, а что это такое они и сами не знают.
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vlad

31 минуту назад
Оказывается в Твери туляки живут?
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