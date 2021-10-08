Полицейские задержали брачного афериста

Весной этого года он обокрал жительницу Задонска.





Липецкие полицейские задержали 40-летнего жителя Твери. Мужчину подозревают в краже у жительницы Задонска. Как установили полицейские, задержанный причастен к подобным кражам у одиноких женщин из Твери и Вологды.



25 апреля в полицию с заявлением о краже обратилась жительница Задонска. По словам женщины у нее похитили сотовый телефон, кошелёк и босоножки, общий ущерб она оценила в 18 000 рублей.

«Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже. Им оказался 40-летний житель Твери. В ходе следствия установлено, что подозреваемый познакомился с жительницей Задонска через социальные сети и приехал к ней в гости. После непродолжительного общения, он воспользовавшись тем, что потерпевшая доверяя ему, оставила свои вещи в автомобиле, отъехал якобы на заправку. Женщина долго ждала знакомого, звонила ему, однако его телефон уже был отключен», - сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.



В отношении туляка возбуждено о краже. Дела о кражах, совершенных при подобных обстоятельствах, возбуждены в отношении мужчины также в Вологде и Твери, сам он заключён под стражу.



