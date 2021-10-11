Доброе утро, Липецк!

На календаре понедельник, 11 октября. Нас ждет тепло и солнце. Сегодня в городе начинается неделя финансовой и пенсионной грамотности. Липчан просят выбрать имя новому «питомцу» зоопарка. За трудоустройство безработного можно получить 50 000 рублей. Проводим время в дороге с пользой для себя.