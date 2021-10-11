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Доброе утро, Липецк!
На календаре понедельник, 11 октября. Нас ждет тепло и солнце. Сегодня в городе начинается неделя финансовой и пенсионной грамотности. Липчан просят выбрать имя новому «питомцу» зоопарка. За трудоустройство безработного можно получить 50 000 рублей. Проводим время в дороге с пользой для себя.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура днем будет от +11 до +13 градусов.
День 11 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +21. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1957 году – 8 градусов мороза.
Коммуналка
Отопительный сезон в этом году начался рано – тепло начало поступать в дома уже 20 сентября. Как будут производиться начисления за отопление в сентябре? Жителям, в чьих домах нет общедомовых приборов учета тепла, не выставят счет за отопление в платежках за сентябрь. Первые квитанции – за октябрь – они, как всегда, получат в ноябре. Дело в том, что в домах, где нет счетчика, жители платят за отопление по нормативу. В любой из месяцев отопительного сезона сумма в их квитанции всегда одинакова. При этом номинально в Липецкой области «отопительными» считаются месяцы с октября по апрель. Если же в многоквартирном доме установлен прибор учета, то счет выставят за фактически потребленное тепло – то есть, с учетом того дня, когда в доме включили батареи. Квитанции за несколько дней сентября и октябрьское отопление в дома со счетчиками также придут в ноябре.
Транспорт
Работа системы оплаты проезда старыми транспортными картами приостановлена из-за отзыва лицензии у банка-оператора. Пока проезд можно оплачивать новыми транспортными картами, электронными и банковскими картами, а также наличными.
Исчезающие булочки
Блогер из Липецка поделилась рецептом булочек, которые выходят настолько вкусными, что очень быстро заканчиваются.
Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.
Важно знать
В понедельник в Липецке начинается осенняя неделя финансовой и пенсионной грамотности. Ее участниками станут школьники и студенты. В течение недели пройдут онлайн и офлайн мероприятия, акцент которых сделан на необходимые каждому человеку знания, проверить которые можно будет в форматах головоломок и шифровок. Самые активные участники будут награждены призами и дипломами.
50 000 рублей за сотрудника
Организации могут получить компенсацию за трудоустройство безработного. На кону солидная сумма — 50 000 рублей.
Новый «питомец»
Недавно в зоопарке появился новый «питомец» - тираннозавр. Динозавра-аниматроника установили на металлическую платформу, смонтированную прямо в пруду. Теперь липчан просят подсказать, какую кличку дать жильцу пруда.
Время с пользой
Зависать во время поездки в автобусе в приложениях типа «Змейки» или «Маджонга» уже не модно. Сейчас в топе так называемых «убивалок времени» - приложения для саморазвития. Расскажем о трех популярных сервисах с бесплатным базовым функционалом.
«Peak - Brain Training» (4+) - это работа над навыками запоминания, общения или решения задач. Задайте себе цель и пройдите небольшой тест, чтобы приложение оценило ваши способности и нашло области для улучшения. Задания можно выполнять в игровой форме вместе с друзьями.
«Lumosity – тренировка мозга» (4+) - это приложение создано, чтобы пользователь помнил важную информацию и формировал осознанность через тренировки. Ежедневно этот «скилл» можно прокачивать через три бесплатных игры.
«Elevate - Brain Training» (4+). Задания здесь должны помочь развивать навыки запоминания, письма, говорения, чтения или счета. По результатам тестов можно выявить свои сильные и слабые стороны и работать над ними.
Главное фото: ladyolga_888
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08.10.2021 21:17Общество
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