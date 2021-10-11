Общество

42 минуты назад

Доброе утро, Липецк!

1 322
#доброе утро
Доброе утро, Липецк!

На календаре понедельник, 11 октября. Нас ждет тепло и солнце. Сегодня в городе начинается неделя финансовой и пенсионной грамотности. Липчан просят выбрать имя новому «питомцу» зоопарка. За трудоустройство безработного можно получить 50 000 рублей. Проводим время в дороге с пользой для себя.

Погода

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура днем будет от +11 до +13 градусов.

День 11 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +21. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1957 году – 8 градусов мороза. 

Коммуналка

Отопительный сезон в этом году начался рано – тепло начало поступать в дома уже 20 сентября. Как будут производиться начисления за отопление в сентябре? Жителям, в чьих домах нет общедомовых приборов учета тепла, не выставят счет за отопление в платежках за сентябрь. Первые квитанции – за октябрь – они, как всегда, получат в ноябре. Дело в том, что в домах, где нет счетчика, жители платят за отопление по нормативу. В любой из месяцев отопительного сезона сумма в их квитанции всегда одинакова. При этом номинально в Липецкой области «отопительными» считаются месяцы с октября по апрель.  Если же в многоквартирном доме установлен прибор учета, то счет выставят за фактически потребленное тепло – то есть, с учетом того дня, когда в доме включили батареи. Квитанции за несколько дней сентября и октябрьское отопление в дома со счетчиками также придут в ноябре.

Транспорт

Работа системы оплаты проезда старыми транспортными картами приостановлена из-за отзыва лицензии у банка-оператора. Пока проезд можно оплачивать новыми транспортными картами, электронными и банковскими картами, а также наличными.



Исчезающие булочки

Блогер из Липецка поделилась рецептом булочек, которые выходят настолько вкусными, что очень быстро заканчиваются.



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.

Важно знать

В понедельник в Липецке начинается осенняя неделя финансовой и пенсионной грамотности. Ее участниками станут школьники и студенты. В течение недели пройдут онлайн и офлайн мероприятия, акцент которых сделан на необходимые каждому человеку знания, проверить которые можно будет в форматах головоломок и шифровок. Самые активные участники будут награждены призами и дипломами.

50 000 рублей за сотрудника

Организации могут получить компенсацию за трудоустройство безработного. На кону солидная сумма — 50 000 рублей.



Новый «питомец»

Недавно в зоопарке появился новый «питомец» - тираннозавр. Динозавра-аниматроника установили на металлическую платформу, смонтированную прямо в пруду. Теперь липчан просят подсказать, какую кличку дать жильцу пруда.



Время с пользой

Зависать во время поездки в автобусе в приложениях типа «Змейки» или «Маджонга» уже не модно. Сейчас в топе так называемых «убивалок времени» - приложения для саморазвития. Расскажем о трех популярных сервисах с бесплатным базовым функционалом.

«Peak - Brain Training» (4+) - это работа над навыками запоминания, общения или решения задач. Задайте себе цель и пройдите небольшой тест, чтобы приложение оценило ваши способности и нашло области для улучшения. Задания можно выполнять в игровой форме вместе с друзьями.

«Lumosity – тренировка мозга» (4+) - это приложение создано, чтобы пользователь помнил важную информацию и формировал осознанность через тренировки. Ежедневно этот «скилл» можно прокачивать через три бесплатных игры.

«Elevate - Brain Training» (4+). Задания здесь должны помочь развивать навыки запоминания, письма, говорения, чтения или счета. По результатам тестов можно выявить свои сильные и слабые стороны и работать над ними.

Главное фото: ladyolga_888

1 322
#доброе утро

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Заявления принимаются или нет???????

33 минуты назад
ТАК ЗАЯВЛЕНИЯ ПРИНЕМАЮТСЯ ИЛИ НЕТ НА АВТОВОКЗАЛЕ, ПОЧЕМУ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ДВУЯКАЯ??????????????? Так же почему этих бланков нет в мфц или в отделениях банков? Где взяв этот бланк, дома заполнив и отнести сдать на автовокзал. Тем самым не создавая очередь.
ответить

Еще в рубрике

В Коровино отключат холодную воду для устранения утечки на трубопроводе
#отключение воды
12
В Коровино отключат холодную воду для устранения утечки на трубопроводе

вчера, 14:57

Общество
Количество вновь выявленных случаев COVID-19 выросло до 284 за сутки
#коронавирус #статистика
148
Количество вновь выявленных случаев COVID-19 выросло до 284 за сутки

вчера, 11:21

Общество
Картины старого собора
14
Картины старого собора

09.10.2021 10:00

Общество
Коронавирус в России: ограничения возвращаются
#коронавирус
91
Коронавирус в России: ограничения возвращаются

09.10.2021 08:00

Общество
Липецкий зоопарк прошел лицензирование по новым правилам
#зоопарк #лицензия
9
Липецкий зоопарк прошел лицензирование по новым правилам

08.10.2021 21:17

Общество
Липецкая вечЁрка: чехарда с транспортными картами, возможное введение QR-кодов и деньги с невиновног...
#вечЁрка
38
Липецкая вечЁрка: чехарда с транспортными картами, возможное введение QR-кодов и деньги с невиновног...

08.10.2021 20:21

Общество