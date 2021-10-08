Ежемесячные пособия получают 8180 одиноких родителей и 853 беременных женщины

Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости.

Как сообщает пресс-служба отделения ПФР по Липецкой области, сегодня в регионе ежемесячные пособия на 10183 ребенка уже получают 8180 одиноких родителей, воспитывающих детей от 8 до 16 лет включительно, и 853 малообеспеченных беременных женщины, вставшие на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности. Им направлено более 153 миллионов рублей. Заявления н пособия продолжают поступать.



Подавляющее большинство семей (90%) направили в ОПФР электронные заявления через портал госуслуг.



Большинству семей не требуется представлять документы, подтверждающие их право на выплату. Пенсионный фонд запрашивает информацию самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия, и тогда сроки рассмотрения могут занимать до 30 рабочих дней. Такой максимальный период будет установлен, если по истечении 10 рабочих дней, отведенных на рассмотрение заявления, от ведомств не поступит ответ на запрос Пенсионного фонда. В этом случае срок рассмотрения заявления продлевается ещё на 20 рабочих дней.



Ежемесячная выплата может быть зачислена только на счет карты «Мир» или счет, не привязанный к карте. Перечисление средств осуществляется с 1-го по 25-ое число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости, которая включает размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточный минимум на душу населения. В Липецкой области он составляет 9945 рублей. Именно это становится самой распространенной причиной отказа, когда размер ежемесячного дохода на члена семьи превышает региональный прожиточный минимум на душу населения. Вторая частая причина отказа – в собственности у семьи есть имущество, превышающее требования к движимому и недвижимому имуществу.



Наиболее внимательно нужно отнестись и к заполнению банковских реквизитов. Пенсионный фонд не может проверить достоверность таких данных, а потому узнать об ошибке становится возможным только после возврата направленных семье средств из кредитной организации.



В Липецкой области выплата семьям с одним родителем составит ­­5 107,5 рубля в месяц на каждого ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в регионе – 10 215 рублей), а выплата беременной женщине – 5 371 рубль (50% от прожиточного минимума трудоспособного в регионе – 10 742 рубля).