Липецкие аграрии получат 203 млн рублей

Правительство распределило 10 млрд рублей между производителями зерна из 62 регионов России.

Российские регионы получат более 10 млрд рублей на поддержку производителей зерновых культур. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Средства, предусмотренные распоряжением, поступят в 62 региона. Для каждого величина финансирования рассчитывалась исходя из объёма полученной продукции.



На поддержку липецких аграриев в рамках этого распоряжения направят более 203 млн рублей. На аналогичные цели в Белгородскую область отравят 298,7 млн рублей. На поддержку аграриев Воронежской области перечислят 492,7 млн рублей, Курской области — 419 млн рублей, Тамбовской — 249 млн рублей.



Региональные власти в свою очередь перечислят средства местным сельхозкомпаниям. В результате аграрии смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Средства по поддержку аграриев поступят из федерального бюджета.