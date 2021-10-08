Липецкий «ДОСААФ» требуют признать банкротом

Причиной для иска о финансовой несостоятельности стал долг от 2007 года.

В арбитражный суд Липецкой области обратилась региональная общественная организация «Федерация парашютного спорта Липецкой области» с заявлением о признании профессионального образовательного учреждения «Липецкий аэроклуб общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» банкротом.



- Как указано в заявлении, у должника перед заявителем имеется задолженность по договору займа - 2,9 млн. рублей, а также проценты на сумму долга - 931 тыс. рублей. Арбитражный суд определил принять заявление о признании ПОУ «Липецкий АК ДОСААФ России» несостоятельным к рассмотрению, - сообщили GOROD48 в пресс-службе липецкого арбитража. - Судебное разбирательство для рассмотрения вопроса о проведении процедур банкротства назначено на 27 октября 2021 года.



Причиной для иска о банкротстве стал итог судебной тяжбы, начатой в 2019 году. Тогда суд рассматривал дело о беспроцентном займе в 3,3 млн рублей, который «Липецкий аэроклуб общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» получил еще в 2007 году. Эти деньги пошли на ремонт самолетов АН-2 и ЯК-52. Транспорт отремонтировали, заём должны были вернуть еще в 2010 году, но этого не произошло.

