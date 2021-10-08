Общество

сегодня, 10:48

Липецкий «ДОСААФ» требуют признать банкротом

6 803
#банкротство #долг
Липецкий «ДОСААФ» требуют признать банкротом

Причиной для иска о финансовой несостоятельности стал долг от 2007 года.

В арбитражный суд Липецкой области обратилась региональная общественная организация «Федерация парашютного спорта Липецкой области» с заявлением о признании профессионального образовательного учреждения «Липецкий аэроклуб общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» банкротом.

- Как указано в заявлении, у должника перед заявителем имеется задолженность по договору займа - 2,9 млн. рублей, а также проценты на сумму долга - 931 тыс. рублей. Арбитражный суд определил принять заявление о признании ПОУ «Липецкий АК ДОСААФ России» несостоятельным к рассмотрению, - сообщили GOROD48 в пресс-службе липецкого арбитража. - Судебное разбирательство для рассмотрения вопроса о проведении процедур банкротства назначено на 27 октября 2021 года.

Причиной для иска о банкротстве стал итог судебной тяжбы, начатой в 2019 году. Тогда суд рассматривал дело о беспроцентном займе в 3,3 млн рублей, который «Липецкий аэроклуб общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» получил еще в 2007 году. Эти деньги пошли на ремонт самолетов АН-2 и ЯК-52. Транспорт отремонтировали, заём должны были вернуть еще в 2010 году, но этого не произошло.
6 803
#банкротство #долг

Комментарии (6)

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Викторм

45 минут назад
Какая-то махинация. Пора этим делом прокуратуре заинтересоваться..
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ZZZZ

47 минут назад
так судя по тексту то не сам ДОСААФ банкротят, а только Липецкий аэроклуб ДОСААФ.
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Выборы

сегодня, 11:09
Прошли и решили обнулить.Позор.
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Интересно

сегодня, 11:02
... а что эта контора (ДОСААФ СССР, РОСТО РФ, ДОСААФ РФ) ещё существует?
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ахаха

сегодня, 10:57
Забавно - папа и сын Байбородины решили поставить на счетчик родной Досааф
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Пенсионер

сегодня, 10:56
ДОСААФ не коммерческое предприятие, а народно-патриотическое, поэтому не должно банкротом.
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