Происшествия

30 минут назад

В столкновении легковушки и грузовика пострадал 33-летнеий водитель

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#авария #ДТП
В столкновении легковушки и грузовика пострадал 33-летнеий водитель

За сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 7 октября в Липецке на улице Передельческой 33-летний водитель «Форда» вне пешеходного перехода допустил наезд на 57-летнего мужчину. Пешехода госпитализировали.

В Становлянском районе столкнулись «ВАЗ-2114» под управлением 33-летнего мужчины и движущегося впереди в попутном направлении «КамАЗа» под управлением 41-летнего водителя. В результате аварии водитель легкового автомобиля получил травмы.

В Добринском районе на трассе Воронеж – Тамбов произошло столкнулись легковой автомобиль «Шевроле» под управлением 35-летнего водителя и грузовик «МАН» с 44-летним мужчиной за рулем. В аварии водитель «Шевроле» получил травмы, после оказания помощи он был отпущен. Причиной аварии стало нарушение очередности проезда.

7 октября на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2447 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 11 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 78.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 2000 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона было зафиксировано 20 случаев механического столкновения автомобилей.
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#авария #ДТП

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