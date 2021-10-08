Здоровье

31 минуту назад

Семья из Липецка отравилась грибами

1 637
#грибы #отравление
2
Семья из Липецка отравилась грибами

Грибники считают, что ели толкачики.

Как сообщила GOROD48 заведующая отделением токсикологии Липецкой областной клинической больницы Ольга Кривошеева, вчера с отравлением грибами туда поступили двое 61-летних липчан. Это муж и жена. Они считают, что ели толкачики, хотя по всем признакам у них диагностируют классическое отравление бледными поганками.

Напомним, в этом году от отравления бледными поганками в Липецкой области уже скончался 66-летний мужчина. По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, ежегодно в России регистрируется порядка одной тысячи пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев заканчивается летальными исходами.
1 637
#грибы #отравление
2

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

вова

3 минуты назад
Может они не грибами отравились? Подышали отравленым воздухом и отравились, а списывают всё на грибы. Толкачики не растут в октябре, это летний гриб. Что же они ведро поганок набрали?
ответить

Еще в рубрике

В Чаплыгине начинают строить детскую поликлинику и женскую консультацию
#строительство #больница #поликлиника
В Чаплыгине начинают строить детскую поликлинику и женскую консультацию

48 минут назад

Здоровье
Юрий Шуршуков: «Привившись, ты не умрешь. Заболеть можешь, но будешь жить»
#коронавирус
87
Юрий Шуршуков: «Привившись, ты не умрешь. Заболеть можешь, но будешь жить»

вчера, 15:08

Общество
В липецкой поликлинике №7 открыли третий инфекционный бокс, отгородив его стульями
#коронавирус #поликлиника
115
В липецкой поликлинике №7 открыли третий инфекционный бокс, отгородив его стульями

06.10.2021 15:24

Здоровье
В Липецке отравилась грибами семья из Мичуринска
#грибы #отравление
8
В Липецке отравилась грибами семья из Мичуринска

06.10.2021 09:39

Здоровье
В Липецкой области появится еще один коронавирусный госпиталь
#коронавирус
59
В Липецкой области появится еще один коронавирусный госпиталь

05.10.2021 13:45

Общество
За неделю ОРВИ заболели 7610 жителей Липецкой области
#ОРВИ #грипп
14
За неделю ОРВИ заболели 7610 жителей Липецкой области

05.10.2021 09:26

Здоровье