Семья из Липецка отравилась грибами

Грибники считают, что ели толкачики.

Как сообщила GOROD48 заведующая отделением токсикологии Липецкой областной клинической больницы Ольга Кривошеева, вчера с отравлением грибами туда поступили двое 61-летних липчан. Это муж и жена. Они считают, что ели толкачики, хотя по всем признакам у них диагностируют классическое отравление бледными поганками.



Напомним, в этом году от отравления бледными поганками в Липецкой области уже скончался 66-летний мужчина. По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, ежегодно в России регистрируется порядка одной тысячи пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев заканчивается летальными исходами.