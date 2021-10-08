Липчанка раскритиковала обеспечение безопасности движения в Грязинском районе.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Липчанка Ирина прислала в редакцию GOROD48 видеоролик, снятый вечером в районе села Ярлуково в Грязинском районе. Женщина отметила, что здесь спустя рукава относятся к обеспечению безопасности дорожного движения.



- Когда едешь по временной дороге мимо фермы, то там нет никакой разметки, нет ни одной лампочки. Справа и слева — поле. Очень сложно ориентироваться. Но самое страшное, что перед выездом на перекрестком нет никаких знаков, указывающих на опасный участок с крутым поворотом. До поры до времени, пока кто-то не столкнулся и не улетел в поле, - считает Ирина. - Как так можно?



Претензии автомобилистки в управлении дорог и транспорта Липецкой области считают необоснованными.



- Все знаки, предусмотренные временной схемой проезда, там установлены, о пересечении с другой дорогой водителю, знающему ПДД, сообщает знак «Уступи дорогу», - отметили в управлении дорог и транспорта Липецкой области. - Места концентрации ДТП там не зафиксировано.



Кроме того, дорога через Ярлуково относится к пятой категории - временных, согласно которой разметка там не обязательна.