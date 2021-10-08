Общество

35 минут назад

«Как так можно?!»

2 791
#безопасность дорожного движения

Липчанка раскритиковала обеспечение безопасности движения в Грязинском районе.

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Липчанка Ирина прислала в редакцию GOROD48 видеоролик, снятый вечером в районе села Ярлуково в Грязинском районе. Женщина отметила, что здесь спустя рукава относятся к обеспечению безопасности дорожного движения.

- Когда едешь по временной дороге мимо фермы, то там нет никакой разметки, нет ни одной лампочки. Справа и слева — поле. Очень сложно ориентироваться. Но самое страшное, что перед выездом на перекрестком нет никаких знаков, указывающих на опасный участок с крутым поворотом. До поры до времени, пока кто-то не столкнулся и не улетел в поле, - считает Ирина. - Как так можно?

Претензии автомобилистки в управлении дорог и транспорта Липецкой области считают необоснованными.

- Все знаки, предусмотренные временной схемой проезда, там установлены, о пересечении с другой дорогой водителю, знающему ПДД, сообщает знак «Уступи дорогу», - отметили в управлении дорог и транспорта Липецкой области. - Места концентрации ДТП там не зафиксировано.

Кроме того, дорога через Ярлуково относится к пятой категории - временных, согласно которой разметка там не обязательна.
2 791
#безопасность дорожного движения

Комментарии (2)

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Старичек

11 минут назад
Согласен с Ириной !!!! Никому, ничего не надо !!! Только бабло по корманам рассовать !!! В продолжении темы: дорогу от с.Ярлуково до с.Каменное, через новую развязку на тамбовскую трассу, сделали такой узкой, что две машины с трудом разъезжаются!!! И на самой дороге постоянно шлак с обочины, того и гляди в лобовуху влетит !!! Указатель на с.Ярлуково, когда едешь с с.Каменное, прямо показывает, а не на лево, как раз в поле !!! Принцип: и так сойдет !
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Неравнодушный горожанин

26 минут назад
Совершенно обоснованные претензии - темно, как в погребе. Вечером в дождь или снегопад езда по такой дороге - чистая лотерея. Пусть администрация радуется, что не было серьезных ДТП со смертельным исходом.
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