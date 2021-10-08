Здоровье
51 минуту назад
В Чаплыгине начинают строить детскую поликлинику и женскую консультацию
Уже ведутся подготовительные работы, на строительный участок доставлена необходимая техника.
Как сообщает управление здравоохранения Липецкой области, в Чаплыгинской райбольнице начинается строительство детской поликлиники и женской консультации.
В рамках «Программы модернизации первичного звена здравоохранения Липецкой области в 2021-2025 годах» в октябре заключен контракт на строительство детской поликлиники и женской консультации в Чаплыгинской районной больнице. Срок завершения строительства - декабрь 2022 года.
Здания старой женской консультации и детской поликлиники пришли в аварийное состояние.
Новая детская поликлиника будет рассчитана на 75 посещений в смену, женскую консультацию в смену смогут посещать 50 пациенток.
Сейчас на шести педиатрических участках Чаплыгинской райбольницы работают 5 врачей педиатров, в женской консультации на 3 участках работают 3 врача. С 1 октября 2021 года в Чаплыгинскую райбольницу пришел новый врач педиатр, при котором все участки стали полностью сформированы.
Уже ведутся подготовительные работы, на строительный участок доставлена необходимая техника, ведется расчистка площадки.
В рамках «Программы модернизации первичного звена здравоохранения Липецкой области в 2021-2025 годах» в октябре заключен контракт на строительство детской поликлиники и женской консультации в Чаплыгинской районной больнице. Срок завершения строительства - декабрь 2022 года.
Здания старой женской консультации и детской поликлиники пришли в аварийное состояние.
Новая детская поликлиника будет рассчитана на 75 посещений в смену, женскую консультацию в смену смогут посещать 50 пациенток.
Сейчас на шести педиатрических участках Чаплыгинской райбольницы работают 5 врачей педиатров, в женской консультации на 3 участках работают 3 врача. С 1 октября 2021 года в Чаплыгинскую райбольницу пришел новый врач педиатр, при котором все участки стали полностью сформированы.
Уже ведутся подготовительные работы, на строительный участок доставлена необходимая техника, ведется расчистка площадки.