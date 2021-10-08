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В Липецке изъяли арбузы и дыни

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#торговля
В Липецке изъяли арбузы и дыни

Арбузы и дыни продавали без документов, а торговля велась в незаконном месте.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, вчера в ходе рейда по несанкционированной уличной торговле в Липецке были обнаружены торговые точки, где арбузы и дыни продавали без документов, подтверждающих легальность происхождения товаров. Проверка прошла у дома №72 на проспекте Победы, на улице Стаханова около дома № 2, на Воронежском шоссе и Лебедянском шоссе около дома №1.

Помимо отсутствия документов на бахчевые, торговля велась в незаконных местах - вне розничных рынков, установленных планом организации розничных рынков на территории области, утвержденным постановлением администрацией области от 11.05.2007г. №62 «Об утверждении плана организации рынков на территории Липецкой области».

- В отношении лиц, осуществляющих продажу продуктов питания составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 6.2 КоАП Липецкой области, - отметили в управлении. - Товар, который реализовывался в торговых точках, из оборота изъят и направлен на хранение.

Фото - liptorg-cp.ru
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#торговля

Комментарии (2)

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она

6 минут назад
на ЛТЗ по ул Ленинградской стоит автомобиль с арбузами,дынями уже месяца 3, торговля идет с земли, никому нет дела
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Отдайте детям.

54 минуты назад
Это скоропортивший товар отдайте его в детский дом или в дом престарелых. Или пока вы дождётесь от владельца документов его просто выкинет. Темболее арбузы по столько не хранились не когда, если конечно они не туристские или какие нибудь импортные.
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