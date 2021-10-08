В Липецке изъяли арбузы и дыни

Арбузы и дыни продавали без документов, а торговля велась в незаконном месте.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, вчера в ходе рейда по несанкционированной уличной торговле в Липецке были обнаружены торговые точки, где арбузы и дыни продавали без документов, подтверждающих легальность происхождения товаров. Проверка прошла у дома №72 на проспекте Победы, на улице Стаханова около дома № 2, на Воронежском шоссе и Лебедянском шоссе около дома №1.





Помимо отсутствия документов на бахчевые, торговля велась в незаконных местах - вне розничных рынков, установленных планом организации розничных рынков на территории области, утвержденным постановлением администрацией области от 11.05.2007г. №62 «Об утверждении плана организации рынков на территории Липецкой области».

- В отношении лиц, осуществляющих продажу продуктов питания составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 6.2 КоАП Липецкой области, - отметили в управлении. - Товар, который реализовывался в торговых точках, из оборота изъят и направлен на хранение.



