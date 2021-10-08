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сегодня, 09:21

На колокольне уникального храма-корабля в Липецкой области установлены купол и крест

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#усадьба Синявиных #Конь-Колодезь
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На колокольне уникального храма-корабля в Липецкой области установлены купол и крест

Чин освещения купола и креста в имении морской династии Синявиных провело духовенство липецкой митрополии

Как сообщили в липецкой митрополии, в селе Конь-Колодезь состоялся чин освещения купола и креста колокольни. По окончании чина освящения купол и крест были подняты и водружены на колокольню.

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Фото: mitropolia-lip.ru

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Усадьба в Конь-Колодезе - бывшее владение дворянского рода Сенявиных, к которому принадлежал современник Петра I, выдающийся флотоводец вице-адмирал Наум Акимович Сенявин. 

Особняк в имении моряки Сенявины в  XVII выстроили похожим на корабль, с окнами-иллюминаторами. Несколько лет назад особняк был передан Липецкой и Елецкой епархии. На втором этаже особняка сейчас располагается православный храм, на первом – музей Синявиных.

Неподалеку от судьбы расположен верстовой столб, на котором поэт Юрий Лермонтов однажды написал стих.

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#усадьба Синявиных #Конь-Колодезь
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Комментарии (6)

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Журналисту

13 минут назад
И в предпоследнем абзаце тоже не Синявиных а Сенявиных
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Журналисту

14 минут назад
В заголовке исправьте и на е в слове Сенявиных
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Анна Ванна

15 минут назад
Гость, +100500!
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Викторм

43 минуты назад
;-) "Эсминец Юрий Шостакович"...
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Гость

50 минут назад
Что за поэт Юрий Лермонтов???Сказывается современное образование?
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Викторм

56 минут назад
А с какой стати памятник архитектуры был передан епархии? Какое она к нему отношение имеет? Почему никто не сидит? Где прокуратура?
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