Общество
сегодня, 09:21
На колокольне уникального храма-корабля в Липецкой области установлены купол и крест
Чин освещения купола и креста в имении морской династии Синявиных провело духовенство липецкой митрополии
Как сообщили в липецкой митрополии, в селе Конь-Колодезь состоялся чин освещения купола и креста колокольни. По окончании чина освящения купол и крест были подняты и водружены на колокольню.
Фото: mitropolia-lip.ru
Усадьба в Конь-Колодезе - бывшее владение дворянского рода Сенявиных, к которому принадлежал современник Петра I, выдающийся флотоводец вице-адмирал Наум Акимович Сенявин.
Особняк в имении моряки Сенявины в XVII выстроили похожим на корабль, с окнами-иллюминаторами. Несколько лет назад особняк был передан Липецкой и Елецкой епархии. На втором этаже особняка сейчас располагается православный храм, на первом – музей Синявиных.
Неподалеку от судьбы расположен верстовой столб, на котором поэт Юрий Лермонтов однажды написал стих.
Фото: mitropolia-lip.ru
Усадьба в Конь-Колодезе - бывшее владение дворянского рода Сенявиных, к которому принадлежал современник Петра I, выдающийся флотоводец вице-адмирал Наум Акимович Сенявин.
Особняк в имении моряки Сенявины в XVII выстроили похожим на корабль, с окнами-иллюминаторами. Несколько лет назад особняк был передан Липецкой и Елецкой епархии. На втором этаже особняка сейчас располагается православный храм, на первом – музей Синявиных.
Неподалеку от судьбы расположен верстовой столб, на котором поэт Юрий Лермонтов однажды написал стих.
Журналисту
Журналисту
Анна Ванна
Викторм
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Викторм