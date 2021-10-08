Происшествия
сегодня, 09:14
Пропавших в Красном детей нашли
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Дети переночевали в соседнем населённом пункте у приютившей их женщины.
Напомним, вчера вечером из ОКУ «Краснинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Очаг» ушли 14-летняя девочка и ее 11-летний брат. Центр они покинули без верхней одежды и в сланцах, а ночью на улице уже был мороз. Полицейские организовали комплекс поисковых мероприятий с привлечением сил волонтёров.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, пропавшие дети сегодня утром нашлись. Никаких противоправных действий в их отношении не совершалось.
Дети переночевали в соседнем населённом пункте у приютившей их женщины. Рано утром незаметно для хозяйки дома брат и сестра ушли. Передвигались они вдоль дороги, и там их заметил один из водителей - житель села Красное. Мужчина посадил детей в машину, отвёз их к себе на работу и туда вызвал полицию.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, пропавшие дети сегодня утром нашлись. Никаких противоправных действий в их отношении не совершалось.
Дети переночевали в соседнем населённом пункте у приютившей их женщины. Рано утром незаметно для хозяйки дома брат и сестра ушли. Передвигались они вдоль дороги, и там их заметил один из водителей - житель села Красное. Мужчина посадил детей в машину, отвёз их к себе на работу и туда вызвал полицию.
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