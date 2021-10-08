Происшествия

21 минуту назад

На трассе «Тамбов-Воронеж» произошло серьезное ДТП

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#ДТП
На трассе «Тамбов-Воронеж» произошло серьезное ДТП

В Добринском районе столкнулись легковой и грузовой автомобили

Вчера вечером на 123-м километре «Тамбов – Воронеж» произошло столкновение большегруза «МАН» и легкового автомобиля «Шевроле Ланос».

На место происшествия выехали спасатели отдельного пожарно-спасательного поста № 45 села Чамлык-Никольское Добринского района.

- Один из участников ДТП серьезно пострадал. Его пришлось извлекать из помятого легкового автомобиля. После пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи, сообщили в Государственной противопожарной спасательной службе Липецкой области.

Фото: ugpss48.ru

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#ДТП

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