Происшествия
21 минуту назад
На трассе «Тамбов-Воронеж» произошло серьезное ДТП
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В Добринском районе столкнулись легковой и грузовой автомобили
Вчера вечером на 123-м километре «Тамбов – Воронеж» произошло столкновение большегруза «МАН» и легкового автомобиля «Шевроле Ланос».
На место происшествия выехали спасатели отдельного пожарно-спасательного поста № 45 села Чамлык-Никольское Добринского района.
- Один из участников ДТП серьезно пострадал. Его пришлось извлекать из помятого легкового автомобиля. После пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи, сообщили в Государственной противопожарной спасательной службе Липецкой области.
Фото: ugpss48.ru
На место происшествия выехали спасатели отдельного пожарно-спасательного поста № 45 села Чамлык-Никольское Добринского района.
- Один из участников ДТП серьезно пострадал. Его пришлось извлекать из помятого легкового автомобиля. После пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи, сообщили в Государственной противопожарной спасательной службе Липецкой области.
Фото: ugpss48.ru
234