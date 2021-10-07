Липчанам не выставят счет за отопление в платежках за сентябрь

А вот в ноябрьских квитанциях оплата за тепло будет выше за счет включения в них оплаты за десять дней сентября.

Такое решение принято во всех муниципалитетах региона. Связано оно с тем, что управляющие компании снимают показания ОДПУ после 20-го числа, а этой осенью отопительный сезон в Липецке начался как раз 20 сентября. А вот в ноябре в строке «Отопление» плата за сентябрьский ресурс прибавится к октябрьскому.



В администрации области сообщили, что в Липецке, Ельце и районах уже определен порядок расчета в сентябре. Платить за отопление по нормативу жители не будут. Если же в многоквартирном доме установлен прибор учета, то счет выставят за фактически потребленное тепло. А в октябре система расчета платы за теплоснабжение вернется в привычное русло. Жители домов без прибора учета будут оплачивать по нормативу, при наличии ОДПУ – по показаниям счетчика. Если прибор в доме сломался или управляющая компания не вовремя передаст показания в ресурсоснабжающую организацию, то счет выставят, исходя из среднемесячного объема потребления энергии. А спустя три месяца, если прибор учета не починят, начнут начислять по нормативу.