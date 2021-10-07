Общество

30 минут назад

Липчанам не выставят счет за отопление в платежках за сентябрь

3 478
#отопление
1
Липчанам не выставят счет за отопление в платежках за сентябрь

А вот в ноябрьских квитанциях оплата за тепло будет выше за счет включения в них оплаты за десять дней сентября.

Такое решение принято во всех муниципалитетах региона. Связано оно с тем, что управляющие компании снимают показания ОДПУ после 20-го числа, а этой осенью отопительный сезон в Липецке начался как раз 20 сентября. А вот в ноябре в строке «Отопление» плата за сентябрьский ресурс прибавится к октябрьскому.

В администрации области сообщили, что в Липецке, Ельце и районах уже определен порядок расчета в сентябре. Платить за отопление по нормативу жители не будут. Если же в многоквартирном доме установлен прибор учета, то счет выставят за фактически потребленное тепло. А в октябре система расчета платы за теплоснабжение вернется в привычное русло. Жители домов без прибора учета будут оплачивать по нормативу, при наличии ОДПУ – по показаниям счетчика. Если прибор в доме сломался или управляющая компания не вовремя передаст показания в ресурсоснабжающую организацию, то счет выставят, исходя из среднемесячного объема потребления энергии. А спустя три месяца, если прибор учета не починят, начнут начислять по нормативу.
3 478
#отопление
1

Комментарии (3)

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ПК

7 минут назад
Квадру никто не просил включать раньше 15 октября. Теперь улицу топим и за 10 дней сентября (хотя по факту топили у кого 3 умкого 5 дней) заплатим! И как это назвать?
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Gost

14 минут назад
Лучше заплатить за 10 дней отопления чем мерзнуть включать обогреватели и сгореть от перенапряжения электроприборов.
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Гость

20 минут назад
Топили нашу квартиру 3 дня, 28-30 сентября, а счёт за 10 дней? Опять платить за того парня?
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