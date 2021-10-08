«Лебедяньмолоко» получила 5 медалей на агровыставке «Золотая осень»

Золотых медалей удостоились продукты липецкой компании

В рамках крупнейшей в России агропромышленной выставки «Золотая осень — 2021» с 5 по 8 октября проходят конкурсы и награждение как начинающих аграриев, так и лидеров рынка АПК. В очередной раз компания «Лебедяньмолоко» подтвердила высокое качество выпускаемой продукции: пять золотых медалей и дипломов 23-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» были получены за творог 9%, сметану 25%, сливочное масло, кефир 3,2% и отборное молоко. Обязательное требование для победителей — товары должны соответствовать ГОСТу, техническому регламенту и обладать высокими вкусовыми качествами.В этом году компания «Лебедяньмолоко» признана самой быстрорастущей в цельномолочной отрасли страны и вошла в топ-20 переработчиков молока в России. За прошедшие 5 лет в модернизацию было инвестировано свыше 4,5 млрд рублей. Для производства закуплено и установлено оборудование ведущих мировых производителей, которое позволяет автоматизировать производственные процессы и увеличить производственные мощности. На данный момент объем приемки и переработки сырого молока на комбинате превышает 700 тонн в сутки. После завершения обоих этапов модернизации предприятие сможет перерабатывать до 1,1-1,2 тыс. тонн молока в сутки.«Мы развиваемся и не стоим на месте, ищем новые проекты, продолжаем инвестировать в производство. За нашими успехами стоит сильная техническая сторона и слаженная работа большой, профессиональной команды, — подчеркнул зам генерального директора компании «Лебедяньмолоко» Игорь Кремнев. Благодаря совокупности этих факторов смогли не только усилить позиции на рынке, но и получить престижные награды на долгожданном агропромышленном мероприятии этого года». Он добавил, что компания «Лебедяньмолоко» заинтересована в дальнейшем развитии, что обеспечивает имеющийся запас мощностей по энергетике и инфраструктуре.PR