Бизнес
7 минут назад
«Лебедяньмолоко» получила 5 медалей на агровыставке «Золотая осень»
Золотых медалей удостоились продукты липецкой компании
В рамках крупнейшей в России агропромышленной выставки «Золотая осень — 2021» с 5 по 8 октября проходят конкурсы и награждение как начинающих аграриев, так и лидеров рынка АПК. В очередной раз компания «Лебедяньмолоко» подтвердила высокое качество выпускаемой продукции: пять золотых медалей и дипломов 23-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» были получены за творог 9%, сметану 25%, сливочное масло, кефир 3,2% и отборное молоко. Обязательное требование для победителей — товары должны соответствовать ГОСТу, техническому регламенту и обладать высокими вкусовыми качествами.
В этом году компания «Лебедяньмолоко» признана самой быстрорастущей в цельномолочной отрасли страны и вошла в топ-20 переработчиков молока в России. За прошедшие 5 лет в модернизацию было инвестировано свыше 4,5 млрд рублей. Для производства закуплено и установлено оборудование ведущих мировых производителей, которое позволяет автоматизировать производственные процессы и увеличить производственные мощности. На данный момент объем приемки и переработки сырого молока на комбинате превышает 700 тонн в сутки. После завершения обоих этапов модернизации предприятие сможет перерабатывать до 1,1-1,2 тыс. тонн молока в сутки.
«Мы развиваемся и не стоим на месте, ищем новые проекты, продолжаем инвестировать в производство. За нашими успехами стоит сильная техническая сторона и слаженная работа большой, профессиональной команды, — подчеркнул зам генерального директора компании «Лебедяньмолоко» Игорь Кремнев. Благодаря совокупности этих факторов смогли не только усилить позиции на рынке, но и получить престижные награды на долгожданном агропромышленном мероприятии этого года». Он добавил, что компания «Лебедяньмолоко» заинтересована в дальнейшем развитии, что обеспечивает имеющийся запас мощностей по энергетике и инфраструктуре.
Справка
Самое масштабное в России событие в сфере АПК — Неделя агропромышленного комплекса — организовано Минсельхозом России. В ее рамках проходит 23-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2021» — крупнейший в стране смотр достижений сельского хозяйства. В этом году мероприятие проходит в очном формате на новой площадке в Московской области, планируется, что на выставке примут участие более 100 экспонентов из различных регионов России.
ООО «Лебедяньмолоко» — один из крупнейших производителей молочной продукции в Черноземье. География продаж включает Москву и Московскую область, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Тамбовскую и Тульскую области. Предприятие выпускает более 75 наименований продукции, в том числе молоко, творог, йогурты, кисломолочную продукцию, сметану и масло. Компания работает с лучшими сельхозпредприятиями, где питание и содержание коров строго контролируется. В 2017 году ООО «Лебедяньмолоко» начат масштабный проект модернизации производства. На его реализацию направлено 4 млрд рублей. Общий объем переработки молока за 2020 год — свыше 190 тыс. тонн. В том же году выручка предприятия превысила 7,6 млрд рублей. В 2021 году компания «Лебедяньмолоко» вошла в топ-20 крупнейших переработчиков молока России и была признана самой быстрорастущей в цельномолочной отрасли страны.
PR
В этом году компания «Лебедяньмолоко» признана самой быстрорастущей в цельномолочной отрасли страны и вошла в топ-20 переработчиков молока в России. За прошедшие 5 лет в модернизацию было инвестировано свыше 4,5 млрд рублей. Для производства закуплено и установлено оборудование ведущих мировых производителей, которое позволяет автоматизировать производственные процессы и увеличить производственные мощности. На данный момент объем приемки и переработки сырого молока на комбинате превышает 700 тонн в сутки. После завершения обоих этапов модернизации предприятие сможет перерабатывать до 1,1-1,2 тыс. тонн молока в сутки.
«Мы развиваемся и не стоим на месте, ищем новые проекты, продолжаем инвестировать в производство. За нашими успехами стоит сильная техническая сторона и слаженная работа большой, профессиональной команды, — подчеркнул зам генерального директора компании «Лебедяньмолоко» Игорь Кремнев. Благодаря совокупности этих факторов смогли не только усилить позиции на рынке, но и получить престижные награды на долгожданном агропромышленном мероприятии этого года». Он добавил, что компания «Лебедяньмолоко» заинтересована в дальнейшем развитии, что обеспечивает имеющийся запас мощностей по энергетике и инфраструктуре.
Справка
Самое масштабное в России событие в сфере АПК — Неделя агропромышленного комплекса — организовано Минсельхозом России. В ее рамках проходит 23-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2021» — крупнейший в стране смотр достижений сельского хозяйства. В этом году мероприятие проходит в очном формате на новой площадке в Московской области, планируется, что на выставке примут участие более 100 экспонентов из различных регионов России.
ООО «Лебедяньмолоко» — один из крупнейших производителей молочной продукции в Черноземье. География продаж включает Москву и Московскую область, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Тамбовскую и Тульскую области. Предприятие выпускает более 75 наименований продукции, в том числе молоко, творог, йогурты, кисломолочную продукцию, сметану и масло. Компания работает с лучшими сельхозпредприятиями, где питание и содержание коров строго контролируется. В 2017 году ООО «Лебедяньмолоко» начат масштабный проект модернизации производства. На его реализацию направлено 4 млрд рублей. Общий объем переработки молока за 2020 год — свыше 190 тыс. тонн. В том же году выручка предприятия превысила 7,6 млрд рублей. В 2021 году компания «Лебедяньмолоко» вошла в топ-20 крупнейших переработчиков молока России и была признана самой быстрорастущей в цельномолочной отрасли страны.
PR