13 минут назад
В России предлагается ввести аналог «банковской тайны» для экосистем
В России предлагается ввести аналог «банковской тайны» для экосистем — режим, гарантирующий, что данные пользователей не будут переданы за пределы платформы. Об этом говорится в презентации Роспотребнадзора, которая была представлена на совместном круглом столе АНО «Цифровая экономика» и Минэкономразвития.
«Потребитель может допустить неограниченное использование своих персональных данных «доверенной средой» — экосистемой с выгодным портфелем услуг и высоким уровнем технологичности, защиты, клиентоцентричности. Необходим аналог «банковской тайны» для экосистем (режим, гарантирующий, что данные не будут переданы за пределы экосистемы)», — говорится в презентации.
В документе упоминаются и другие вызовы развития экосистем: манипулирование сознанием покупателя, формирование пользовательских привычек, ограниченный выбор поставщиков услуг, непрозрачность ценообразования, деградация услуг, размытие ответственности, навязывание сервисов, невозможность компаний выстроить собственные отношения с потребителем, появление внутренней конкуренции между элементами экосистемы.