В России предлагается ввести аналог «банковской тайны» для экосистем — режим, гарантирующий, что данные пользователей не будут переданы за пределы платформы. Об этом говорится в презентации Роспотребнадзора, которая была представлена на совместном круглом столе АНО «Цифровая экономика» и Минэкономразвития.





«Потребитель может допустить неограниченное использование своих персональных данных «доверенной средой» — экосистемой с выгодным портфелем услуг и высоким уровнем технологичности, защиты, клиентоцентричности. Необходим аналог «банковской тайны» для экосистем (режим, гарантирующий, что данные не будут переданы за пределы экосистемы)», — говорится в презентации.



В документе упоминаются и другие вызовы развития экосистем: манипулирование сознанием покупателя, формирование пользовательских привычек, ограниченный выбор поставщиков услуг, непрозрачность ценообразования, деградация услуг, размытие ответственности, навязывание сервисов, невозможность компаний выстроить собственные отношения с потребителем, появление внутренней конкуренции между элементами экосистемы.



По данным «Известий» , в документе также говорится, что на данный момент отсутствует эффективный механизм управления согласиями на обработку персональных данных и доступ к последним. Проблема заключается и в передаче личных сведений, что становится условием допуска к товарам и услугам, а также в сборе избыточной информации по отношению к цели её сбора.«Потребитель может допустить неограниченное использование своих персональных данных «доверенной средой» — экосистемой с выгодным портфелем услуг и высоким уровнем технологичности, защиты, клиентоцентричности. Необходим аналог «банковской тайны» для экосистем (режим, гарантирующий, что данные не будут переданы за пределы экосистемы)», — говорится в презентации.В документе упоминаются и другие вызовы развития экосистем: манипулирование сознанием покупателя, формирование пользовательских привычек, ограниченный выбор поставщиков услуг, непрозрачность ценообразования, деградация услуг, размытие ответственности, навязывание сервисов, невозможность компаний выстроить собственные отношения с потребителем, появление внутренней конкуренции между элементами экосистемы.