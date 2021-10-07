В России

13 минут назад

В России предлагается ввести аналог «банковской тайны» для экосистем

40
#экосистемы

В России предлагается ввести аналог «банковской тайны» для экосистем — режим, гарантирующий, что данные пользователей не будут переданы за пределы платформы. Об этом говорится в презентации Роспотребнадзора, которая была представлена на совместном круглом столе АНО «Цифровая экономика» и Минэкономразвития.

По данным «Известий», в документе также говорится, что на данный момент отсутствует эффективный механизм управления согласиями на обработку персональных данных и доступ к последним. Проблема заключается и в передаче личных сведений, что становится условием допуска к товарам и услугам, а также в сборе избыточной информации по отношению к цели её сбора.

«Потребитель может допустить неограниченное использование своих персональных данных «доверенной средой» — экосистемой с выгодным портфелем услуг и высоким уровнем технологичности, защиты, клиентоцентричности. Необходим аналог «банковской тайны» для экосистем (режим, гарантирующий, что данные не будут переданы за пределы экосистемы)», — говорится в презентации.

В документе упоминаются и другие вызовы развития экосистем: манипулирование сознанием покупателя, формирование пользовательских привычек, ограниченный выбор поставщиков услуг, непрозрачность ценообразования, деградация услуг, размытие ответственности, навязывание сервисов, невозможность компаний выстроить собственные отношения с потребителем, появление внутренней конкуренции между элементами экосистемы.

40
#экосистемы

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