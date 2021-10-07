Связаться со Следственным комитетом России можно через Информационный центр

«Это подразделение создано председателем СК России Александром Бастрыкиным для оперативной и непрерывной связи с гражданами. В круглосуточном режиме работает аккаунт Информационного центра в Инстаграм - @infocentrskrf, где каждый обратившийся может оперативно получить ответы на свои вопросы и подать обращение. Сообщения вы можете направить в директ @infocentrskrf или задать вопрос в комментариях под постами аккаунта СК России», - сообщает пресс-служба СКР.



Для пользователей социальной сети «ВКонтакте» также доступна круглосуточная связь через Приемную Председателя СК России vk.com/priemnaya_bastrikina и аккаунт Информационного центра vk.com/infocentrskrf.



Официальные страницы Информационного центра представлены и в других социальных сетях:



«Фейсбук»: facebook.com/infocentrskrf,



«Одноклассники»: ok.ru/group/61254572769397.



В Информационном центре СК России для граждан функционирует круглосуточная телефонная линия 8-800-100-12-60.



В зависимости от вопроса на звонки отвечают операторы линий:



- «Ребенок в опасности»



- «Телефон доверия»



- «Остановим коррупцию»



- «Давление на бизнес»



- «Справочная информация»



