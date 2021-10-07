Общество

31 минуту назад

Связаться со Следственным комитетом России можно через Информационный центр

237
#Следственный комитет
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Связаться со Следственным комитетом России можно через Информационный центр
«Это подразделение создано председателем СК России Александром Бастрыкиным для оперативной и непрерывной связи с гражданами. В круглосуточном режиме работает аккаунт Информационного центра в Инстаграм - @infocentrskrf, где каждый обратившийся может оперативно получить ответы на свои вопросы и подать обращение. Сообщения вы можете направить в директ @infocentrskrf или задать вопрос в комментариях под постами аккаунта СК России», - сообщает пресс-служба СКР.

Для пользователей социальной сети «ВКонтакте» также доступна круглосуточная связь через Приемную Председателя СК России vk.com/priemnaya_bastrikina и аккаунт Информационного центра vk.com/infocentrskrf.

Официальные страницы Информационного центра представлены и в других социальных сетях:

«Фейсбук»: facebook.com/infocentrskrf,

«Одноклассники»: ok.ru/group/61254572769397.

В Информационном центре СК России для граждан функционирует круглосуточная телефонная линия 8-800-100-12-60. 

В зависимости от вопроса на звонки отвечают операторы линий:

-   «Ребенок в опасности» 

-   «Телефон доверия»

-   «Остановим коррупцию»

-   «Давление на бизнес»

-   «Справочная информация»

237
#Следственный комитет
2

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