Общество

29 минут назад

Липецкая вечЁрка: экспресс-тесты на COVID-19, кот в фастфуде и ТО для суперлюстры

284
#вечЁрка
1
Липецкая вечЁрка: экспресс-тесты на COVID-19, кот в фастфуде и ТО для суперлюстры

Сегодня, 7 октября, стало известно, что врачи поликлиник будут приходить на домашние вызовы с экспресс-тестами на коронавирус, липецкий кот прославился, сожрав курицу в киоске сети быстрого питания, а GOROD48 увидел, как проводят технического обслуживание самой большой люстры в области.

Липецкая область  закупит 20 000 экспресс-тестов на COVID-19. С этими тестами на вызовы к больным с признаками ОРВИ  будут приходить врачи поликлиник. Таким образом управление здравоохранения Липецкой области надеется ускорить выявление COVID-19.

Начальник облздрава Юрий Шуршуков заявил, что прекращения плановой медицинской помощи в регионе не планируется.

Заболеваемость COVID-19 в Липецкой области не снижается. За сутки выявилtyj  252 новых случая. В лидерах как всегда Липецк. Прививки  от коронавиурсной инфекции сделали уже более 40% жителей Липецкой области.

Кот прославился на всю страну, съев курицу с витрины киоска в Сселках. Наглого кота  уже приютили, а продавца уволили. Последствия славы непредсказуемы…

Липчанка Татьяна Качурина легких путей для славы не ищет, она решила попробовать свои силы в шоу «Голос» на Первом канале.

GOROD48  подготовил репортаж о техническом обслуживании полутонной люстры, которая освещает большой зал администрации Липецкой области. Именно в этом зале проходят все значимые заседания. Люстре, которую сделали по спецзаказу, уже более 60-ти лет.
284
#вечЁрка
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липчанам не выставят счет за отопление в платежках за сентябрь
#отопление
1
Липчанам не выставят счет за отопление в платежках за сентябрь

26 минут назад

Общество
Огурцы из Липецкой области забраковали в белорусском Гомеле
#некачественный товар
7
Огурцы из Липецкой области забраковали в белорусском Гомеле

сегодня, 19:12

Общество
Свершилось: система оплаты старыми транспортными картами снова в строю
#проезд #транспорт
28
Свершилось: система оплаты старыми транспортными картами снова в строю

сегодня, 18:06

Общество
В Диком отключат холодную воду для замены запорной арматуры
#отключения
В Диком отключат холодную воду для замены запорной арматуры

сегодня, 17:26

Общество
Связаться со Следственным комитетом России можно через Информационный центр
#Следственный комитет
7
Связаться со Следственным комитетом России можно через Информационный центр

сегодня, 17:15

Общество
Знаменитый наглый кот из Липецка обрёл хозяев
#кот #общепит
23
Знаменитый наглый кот из Липецка обрёл хозяев

сегодня, 16:25

Общество