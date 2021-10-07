Липецкая вечЁрка: экспресс-тесты на COVID-19, кот в фастфуде и ТО для суперлюстры

Сегодня, 7 октября, стало известно, что врачи поликлиник будут приходить на домашние вызовы с экспресс-тестами на коронавирус, липецкий кот прославился, сожрав курицу в киоске сети быстрого питания, а GOROD48 увидел, как проводят технического обслуживание самой большой люстры в области.