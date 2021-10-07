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Липецкая вечЁрка: экспресс-тесты на COVID-19, кот в фастфуде и ТО для суперлюстры
Сегодня, 7 октября, стало известно, что врачи поликлиник будут приходить на домашние вызовы с экспресс-тестами на коронавирус, липецкий кот прославился, сожрав курицу в киоске сети быстрого питания, а GOROD48 увидел, как проводят технического обслуживание самой большой люстры в области.
Начальник облздрава Юрий Шуршуков заявил, что прекращения плановой медицинской помощи в регионе не планируется.
Заболеваемость COVID-19 в Липецкой области не снижается. За сутки выявилtyj 252 новых случая. В лидерах как всегда Липецк. Прививки от коронавиурсной инфекции сделали уже более 40% жителей Липецкой области.
Кот прославился на всю страну, съев курицу с витрины киоска в Сселках. Наглого кота уже приютили, а продавца уволили. Последствия славы непредсказуемы…
Липчанка Татьяна Качурина легких путей для славы не ищет, она решила попробовать свои силы в шоу «Голос» на Первом канале.
GOROD48 подготовил репортаж о техническом обслуживании полутонной люстры, которая освещает большой зал администрации Липецкой области. Именно в этом зале проходят все значимые заседания. Люстре, которую сделали по спецзаказу, уже более 60-ти лет.